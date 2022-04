Intelligente, sicuro e sostenibile: le chiavi dello Smart Building

La pandemia ha cambiato profondamente il modo in cui molti di noi pensano a come viviamo e lavoriamo. Salute, sicurezza e sostenibilità – temi chiave sviluppati durante la Smart Building Conference all’interno di ISE 2022 – stanno guidando il mercato globale degli edifici intelligenti con una previsione di $ 265,37 miliardi (www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-building-market ) entro il 2028. Grazie alla combinazione della tecnologia dei sensori intelligenti e dell’esperienza degli integratori, i proprietari di case e i gestori di edifici possono creare sistemi intelligenti che consentono ai loro immobili di essere sempre più intuitivi, adattabili e reattivi.

Case connesse

In casa, dispositivi specifici come telecamere di sorveglianza e lampadine intelligenti stanno contribuendo a sviluppare un mercato di soluzioni per la casa intelligente valuato intorno ai 100 miliardi di dollari per il 2021, secondo una stima di Strategy Analytics.

“La domanda dei consumatori di sistemi e servizi connessi in casa aumenta di giorno in giorno e sta accelerando a causa della pandemia globale”, ha dichiarato Matt Nimmons, MD, CEDIA EMEA. “Negli ultimi diciotto mesi abbiamo assistito a una vera espansione della tendenza verso le tecnologie per facilitare il lavoro da casa, o come alcuni lo chiamano, vivere al lavoro. Molti membri CEDIA hanno lavorato con gli sviluppatori per fornire spazi connessi Wi-Fi robusti e sicuri che possono fungere da home office, completi di prestazioni audio e video di alta qualità da abbinare.

In quanto tale, la casa è ora uno spazio multifunzionale che offre un luogo di comfort, riposo e relax, nonché un ufficio domestico sicuro e pratico, un ambiente di apprendimento, un cinema, una sala giochi e una sala fitness.

“I maggiori sviluppi non riguardano tanto la nuova tecnologia intelligente, ma piuttosto la sua implementazione”, afferma Stuart Tickle, MD presso la società di distribuzione di integrazione personalizzata, AWE. “Ora che le persone trascorrono più tempo a casa, le cose che prima si pensava fossero di lusso sono diventate un requisito standard”.

Pensiamo ad esempio a telecamere di sicurezza intelligenti per tenere d’occhio i bambini che giocano in giardino e un comodo controllo dell’illuminazione e del riscaldamento a risparmio energetico. I sistemi di controllo dell’illuminazione integrati nel più ampio sistema di automazione domestica possono apportare altri vantaggi in termini di facilità d’uso, impostazione degli scenari e persino fornire un’illuminazione calibrata sull’attività degli utenti all’interno degli ambienti.

“Non ci sono segni che questa tendenza si fermi con una crescita che sembra destinata a continuare per tutto il 2022”, conclude.

Bene-tech

La salute e il benessere rimangono al centro dell’attenzione: che si tratti di luci che si sincronizzano con il ritmo circadiano del proprietario di casa per aiutarlo a dormire meglio o di un’adeguata filtrazione dell’aria che offre sollievo alle loro allergie, “Well-tech” sta creando nuovi modi per le persone di raggiungere i risultati desiderati di salute.

“La tecnologia well-tech è una delle tendenze tecnologiche in più rapida crescita nel mercato residenziale e gli integratori sono i più attrezzati per implementare questi prodotti in casa”, afferma Ian Bryant, Senior Director Strategic Partnerships di CEDIA. “Well-tech si inserisce perfettamente nel modello di consulenza abbracciato da molti nel settore della CI, poiché passano dalla “vendita di tecnologia” al miglioramento e al miglioramento della vita dei clienti nelle loro case”.

Giles Sutton, CEO ad interim di CEDIA, definisce persino queste soluzioni tecnologiche “che cambiano davvero la vita e sono rivolte veramente a tutti”.

Walt Zerbe, Senior Director of Technology & Standards, CEDIA, spiega: “Gli integratori devono dedicare più tempo a cercare di capire quali sono le reali esigenze del cliente: chi sono i membri della famiglia, cosa richiedono ciascuno di loro, chi lavora o impara da casa. Non c’è dubbio che il benessere sia una gigantesca opportunità da sfruttare per gli integratori”.

Soluzioni per la gestione dei media

L’aumento del tempo trascorso dalle persone guardando la TV e i video online negli ultimi mesi, ha portato a un aumento della domanda di cinema o sale multimediali dedicate con schermi più grandi e audio potenziato.

La praticità dei controlli vocali sta spingendo ulteriormente la domanda di elettrodomestici intelligenti. “In particolare la crescita di sistemi di controllo dedicati che riuniscono tutti questi dispositivi e semplificano la navigazione e l’operatività dei clienti tramite un’unica piattaforma attraverso più metodi di controllo, automatizzati, vocali e a pulsante”, afferma Tickle.

In questo contesto, il monitoraggio e la gestione remoti (RMM) sono diventati più critici che mai per gli integratori. RMM è una delle principali evoluzioni del settore negli ultimi tempi e, sempre più, sta diventando una necessità per l’odierna attività di installazione di case intelligenti, afferma Mark Reynolds, Senior Director, EMEA, Snap One.

Per mettere questo in un contesto, la piattaforma di gestione remota OvrC di Snap One ha attualmente oltre 1,5 milioni di dispositivi registrati in circa 350.000 località con oltre 15.000 rivenditori.

“La capacità di accedere agli strumenti giusti (controllo, notifiche e monitoraggio) e la disponibilità di queste risorse fondamentali nella comodità di un’unica posizione migliora solo l’esperienza pre e post installazione”, afferma Reynolds. Oltre a risparmiare sul costo di una visita in loco, la capacità di risolvere i problemi tecnici da remoto, spesso senza nemmeno la necessità di visitare il sito, è un vantaggio durante una pandemia. “Negli ultimi diciotto mesi, sempre più clienti hanno comprensibilmente voluto ridurre al minimo assoluto qualsiasi intrusione di commercianti nelle loro case”, afferma.

C’è un’opportunità qui per fornitori e integratori che possono mettere insieme la gestione dei media insieme ai core di rete, audio e video.

Tecnologie per la vita lavorativa

Per molte imprese il passaggio dal lavoro in loco al lavoro a distanza è stato forzato, ma è improbabile che il ritorno al lavoro sia un semplice capovolgimento di questa situazione. Le aziende stanno invece cercando modi a lungo termine per utilizzare i loro edifici in modo più intelligente.

“Per combattere l’affaticamento delle riunioni, sempre più aziende stanno fornendo dispositivi per riunioni dedicati che possono essere utilizzati nell’home office”, afferma Stijn Ooms, Director Product Strategy AV e Digital Workplace presso Crestron. “Le aziende devono assicurarsi che il reparto IT possa tenere traccia di tutto e sia in grado di mantenere i prodotti funzionanti e aggiornati, indipendentemente da cosa o dove. Questo può essere fatto attraverso il cloud.”

Frost & Sullivan ha riferito che, prima del Covid-19, delle quasi 90 milioni di sale riunioni in tutto il mondo, solo il 7,8% era abilitato per il video. Questo sta cambiando rapidamente: con il lavoro ibrido che diventa sempre più dominante. L’aggiunta di tecnologie di videoconferenza e collaborazione a ogni spazio, grande o piccolo che sia, è ormai un requisito.

“Se le aziende vogliono mantenere la propria forza lavoro e mantenerla produttiva, è fondamentale farle sentire uguali e connesse sia che si trovino in ufficio sia che lavorino da casa”, afferma Ooms. “La tecnologia giusta, ad esempio video e audio intelligenti, può aiutare in questo.”

Secondo Gartner (www.gartner.co.uk/en/newsroom/press-releases/2020-10-29) nonostante l’impatto del covid-19, il 47% delle aziende prevede di aumentare i propri investimenti nell’Internet of Things (IoT). Queste organizzazioni utilizzano la tecnologia intelligente per ottimizzare tutto, dall’occupazione all’uso dell’energia, migliorando la sostenibilità e il benessere e, in definitiva, riducendo i costi.

ISE 2022

La Smart Building Conference (SBC) prodotta da ISE è la conferenza paneuropea dedicata ai professionisti che lavorano nel settore degli edifici intelligenti. Si terrà il 9 maggio, il giorno prima dell’apertura di ISE, presso la Fira de Barcelona. Coprendo le opportunità commerciali, residenziali e aziendali, SBC 2022 esplorerà come il nuovo panorama tecnologico in evoluzione faciliti l’implementazione della tecnologia intelligente all’interno degli edifici.

Nello stesso piano espositivo di ISE, i visitatori troveranno molto da cui ispirarsi nella Zona residenziale e Smart Building nel padiglione 2: sistemi per la progettazione di un’illuminazione che risponda ai cambiamenti dei livelli di luce ambientale durante il giorno insieme agli ultimi sviluppi in standard di connettività, comunicazioni unificate (UC) e tecnologie per migliorare l’impatto visivo degli altoparlanti e molto altro ancora.

Mike Blackman, amministratore delegato di Integrated Systems Events, spiega: “Come evento in presenza, siamo in un posto unico per riunire tutti gli elementi del settore sotto lo stesso tetto e non vediamo l’ora di vedervi tutti. Nella fase di preparazione a Barcellona, ​​abbiamo lavorato duramente per garantire che ISE 2022 offrisse un’esperienza sicura, piacevole e molto utile per l’industria per mostrare l’innovazione, essere ispirati da alcuni dei più brillanti del settore. Non vediamo l’ora di vedervi là.” Integrated Systems Europe (ISE) 2022 si svolgerà presso la Fira de Barcelona, ​​Gran Vía, dal 10 al 13 maggio 2022.

