Fondamenti di Domotica – Sandit Libri

Fondamenti di Domotica

Autore: Danilo Tomassini

– Elementi base

– Protocolli

– Dispositivi di comando

– Progetto di un sistema domotico

– Esempi pratici

Nel corso degli ultimi anni le abitazioni hanno subito forti mutamenti: infatti, da una analisi effettuata risulta che la famiglia italiana abbia in casa dai 10 ai 12 apparati tecnologici. È importante osservare che anche se la tecnologia è ormai entrata in tutte le case, altrettanto non si può dire per gli impianti e le reti.

Il compito della domotica è proprio quello di rendere le case più “intelligenti” mediante l’applicazione di sistemi elettronici e informatici integrati, che consentano di risparmiare energia, aumentare il comfort e la sicurezza, migliorare la qualità dell’abitazione valorizzandola anche dal punto di vista economico.

Le tecnologie domotiche non sono però ancora adeguatamente conosciute, sia dai promotori, venditori, tecnici, impiantisti e installatori, sia dagli utenti finali: è pertanto necessario aumentare la conoscenza delle grandi potenzialità di questa tecnologia. Questo testo ha l’obiettivo di rispondere a queste esigenze, utilizzando un linguaggio semplice e non troppo specialistico.

Contenuto

INTRODUZIONE ALLA DOMOTICA

ELEMENTI BASE DELLA DOMOTICA

MEZZI TRASMISSIVI

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

IL PROTOCOLLO KNX

DISPOSITIVI DI COMANDO, ATTUATORI E SENSORI

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

REALIZZAZIONE DI UN BUS IN RAME

SOTTOSISTEMI

PROGETTO DI UN SISTEMA DOMOTICO

SISTEMA RADIO ZIGBEE

ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPI DI IMPIANTI DOMOTICI

