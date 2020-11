A Brescia una smart home con domotica AVE per ripensare l’idea di casa in chiave hi-tech

Una smart home con domotica AVE per ripensare l’idea di casa in chiave hi-tech. Nasce con questo presupposto, a Brescia, un’abitazione che concentra il meglio della domotica DOMINA Smart e del design AVE inaugurando così un nuovo concetto di abitare tra comfort, lusso e tecnologia di altissimo livello.

Posizionata in una zona residenziale di grande prestigio, limitrofa al centro storico, quest’abitazione di Brescia diventa il simbolo di un nuovo modo di pensare la casa: una lettura contemporanea per spazi fuori dagli schemi, aperti alle moderne possibilità oggi offerte dalla tecnologia tant’è che gli ambienti di questa villa sono stati scelti come scenario per le riprese del video dedicato alla domotica IoT ready di AVE: una proposta ancora più evoluta e a misura d’uomo, che include il controllo delle automazioni da app e attraverso comandi vocali mediante gli Assistenti Vocali più diffusi sul mercato.

Adiacenti alla soglia d’ingresso di questa smart home sono stati posizionati due touch screen DOMINA Smart per rendere fin da subito visibile l’impronta hi-tech che governa la residenza. Appena varcato l’uscio è l’ampio display da 15” del supervisore TS05 a catturare l’attenzione. Top di gamma della serie domotica AVE e cuore tecnologico di questa abitazione, questo dispositivo grazie al suo esclusivo frontale in cristallo a specchio nero lucido si pone anche come distintivo elemento d’arredo integrato, incastonandosi con eleganza tra le mura domestiche. Sempre sulla stessa parete, dall’altro lato del portone, è stato invece installato l’innovativo mini touch screen TS01 da 4,3”, orientato in orizzontale per conformarsi al curatissimo progetto d’interior design.

Grazie a questi supervisori domotici si governa l’intera abitazione fin nei minimi dettagli, consentendo la gestione di funzioni quali la movimentazione dei serramenti elettrici, del cancello e del portoncino d’accesso, delle tapparelle e delle tende interne, il controllo delle luci del sofisticato impianto illuminotecnico, dell’antifurto e della termoregolazione per le diverse zone, delle videocamere installate, nonché il controllo dei carichi per massimizzare il risparmio energetico con strumenti di supervisione evoluti.

In questa smart home con domotica AVE per richiamare le diverse funzioni dai vari punti della casa sono stati posizionati anche gli avanzati interruttori touch, qui abbinati alle ricercate placche Vera Touch in vetro bianco a finitura lucida e declinati in versione Multi-Touch con fino a 6 comandi indipendenti. Il risultato sono dei punti luce unici, che è sufficiente sfiorare per richiamare le azioni in essi implementate. Un tocco moderno e sofisticato che intesse una relazione nuova con l’abitazione, certamente al passo con i tempi. Gli interruttori si nascondono dietro le geometrie minimali ed ultrapiatte delle placche touch, identificati da delicati led che cambiano colore non appena toccati così da rendere immediatamente riconoscibile lo status dei carichi associati. Lo stesso design che contraddistingue i comandi touch viene ripreso anche dalle placche di finitura poste attorno a prese di corrente, termostati e a tutti gli elementi visibili dell’impianto appartenenti alla serie civile bianca Domus 100, in modo da assecondare con stile e distinzione l’accuratissimo progetto d’insieme.

Domotica e design con AVE si fondono assieme. Una sinergia che inaugura in questa abitazione di Brescia un nuovo concetto di abitare: una smart home dal volto accogliente, libera da qualsiasi schema, intuitiva, all’avanguardia, conformata alle esigenze dell’uomo contemporaneo che ama lasciarsi lusingare dalle potenzialità oggi offerte dalla tecnologia.

Vuoi creare una smart home con la domotica IoT di AVE? Richiedi informazioni»