Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo SIEC: è tempo di rinnovamento per l’Associazione

Giovedì 17 settembre si è tenuta l’Assemblea Generale dell’Associazione SIEC, l’associazione italiana che riunisce gli operatori del mondo Audio Video Professionale, durante la quale si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2023, e quindi la nomina delle nuove cariche. Carla Conca termina il suo incarico dopo undici anni di Presidenza; il suo posto viene preso da un System Integrator, Christian Pieretto.

Giovedì 17 settembre si è tenuta, in modalità ibrida – in presenza e online – l’Assemblea Generale dell’Associazione SIEC, durante la quale si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2023. La giornata è stata particolare: grande partecipazione, molti argomenti all’ordine del giorno e tanta voglia di fare squadra, anche considerato il particolare momento storico in cui ci troviamo.

Il settore Audio Video Professionale, inoltre, sta vivendo un importante momento di trasformazione con l’introduzione della nuova norma UNI di prossima pubblicazione. È proprio grazie all’impegno dell’Associazione, infatti, che gli operatori del mondo AVC potranno contare su una specifica certificazione, la prima che andrà a regolamentare, a livello nazionale, questo settore.

Grande emozione dopo i saluti e i ringraziamenti da parte della Presidente uscente Carla Conca che si congeda dall’Assemblea con queste parole: “Dopo 11 anni di lavoro in SIEC con il ruolo di Presidente dell’Associazione ho deciso di non ricandidarmi. Sono stati anni intensi, impegnativi ma entusiasmanti, perché ho visto crescere negli operatori del mercato audio video professionale una sempre maggiore consapevolezza di quello che possiamo ottenere se lavoriamo insieme; ne è un ottimo esempio la nuova norma UNI che andrà a regolamentare il settore AVC. Sono orgogliosa di aver contribuito in qualche parte al lavoro svolto al fine di aumentare la conoscenza e la cultura tecnica degli operatori, di creare contatti e collaborazione continua e fattiva con le altre associazioni – internazionali e non – operanti nello stesso settore o in settori affini, di fare in modo che il ruolo dell’integratore trovasse il giusto riconoscimento presso gli utenti finali sia pubblici che privati. Se molto è stato fatto, ancora di più bisognerà fare negli anni a venire, occorrerà ancora impegno, dedizione e passione.” Carla Conca conclude con gli auguri al nuovo Consiglio: “Sono sicura che il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente, Christian Pieretto, metteranno le loro energie e il loro cuore per fare in modo che questo percorso, iniziato ormai più di dieci anni fa, continui e si evolva per accogliere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi. Auguro a tutti una nuova decade di successi!”

Nel corso dell’Assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, e con deliberazione successiva dello stesso Consiglio, sono state definite le nuove cariche.

Il ruolo di Presidente va a un System Integrator, Christian Pieretto, CEO di 3P Technologies, che commenta: “Sono davvero felice di poter rappresentare SIEC e in particolare l’Industria della System Integration in Italia. Succedere dopo tanti anni a Carla Conca, una grande Presidente, alla quale va tutta la mia personale riconoscenza per l’impegno profuso e gli straordinari risultati raggiunti, è motivo di grande orgoglio e responsabilità al tempo stesso. Ho il piacere di collaborare con un nuovo Direttivo composto da colleghi di assoluta professionalità ed esperienza. Il mio personale impegno sarà rivolto a garantire la continuità delle attività finora svolte e promuovere la cultura di un mercato di qualità, affinché SIEC diventi il riferimento per l’industria audiovisiva italiana.”

La Vice Presidenza viene assegnata a un distributore, Gualtiero Anselmetti, Sales Manager di Satnet, mentre la carica di Tesoriere viene destinata a un altro System Integrator, Dario Zanotti, Titolare di Delta Tecno Studio. In Consiglio viene riconfermata la presenza di Alessandra Favella (Team Office) e di Ennio Prase (Prase Engineering) e il nuovo ingresso di Monica Bua (Epson) e Silvio D’Angelantonio (Essedi).

Il Consiglio Direttivo si è riunito per la sua prima seduta in data odierna, primo ottobre. Il concetto di inclusività e coinvolgimento degli Associati è il leit motiv e il comune denominatore del pensiero dei nuovi Consiglieri, che, tra le tante proposte avanzate relative a progetti ed eventi, sottolineano l’importanza di valorizzare la prossima norma UNI. Uno degli obiettivi principali è sicuramente il rafforzamento dell’associazione attraverso l’ingresso di nuovi integratori. L’attività della SIEC Academy dovrà proseguire e incrementare i percorsi formativi sia rivolti alla norma tecnica che alle tematiche specialistiche della nostra industria.

Il Consiglio Direttivo intende continuare a lavorare dando continuità alle attività intraprese e consolidando l’autorevolezza che SIEC ha guadagnato negli anni. La congiuntura particolare in cui avviene questo cambiamento, dovuta all’emergenza post Covid, richiederà un ulteriore sforzo in termini di impegno, per far fronte alle profonde trasformazioni che stanno investendo tutti i settori, compreso quello AVC.

SIEC – Systems Integration Experience Community – è l’Associazione Italiana che riunisce progettisti, system integrator, distributori e produttori nell’ambito del mercato dell’Integrazione di sistemi Audio Video Professionale. SIEC intende sostenere e promuovere il settore presso enti ed istituzioni, creare sinergie e migliorare l’approccio con il mercato degli operatori, offrire consulenza e assistenza nei campi di interesse. Obiettivo di SIEC è quello di promuovere la corretta applicazione delle tecnologie nel mercato dell’integrazione di sistemi e, in termini più generali, puntare ad incoraggiare il dialogo tra i membri dell’industria.

Per maggiori informazioni:

www.sieconline.it

Sara Iacovaccio

Tel. 02.87189974

segreteria@sieconline.it