AVE Vip System Touch, il lettore hi-tech di design per hotel

Perfettamente integrabile con il sofisticato sistema di Gestione Alberghiera AVE, Vip System Touch è il primo dispositivo con placca Touch e lettore a trasponder che, posto all’esterno della camera d’albergo, consente di gestire in modo semplice ed automatico le funzioni legate all’accesso, allo stato di occupazione e al “non disturbare”.

Sviluppato per ottimizzare concretamente i servizi dedicati agli ospiti, questo dispositivo può vantare un funzionamento semplice ed intuitivo: avvicinando la card al lettore, quest’ultimo consente l’apertura della porta, mentre lo stato di occupazione e l’eventuale “non disturbare”, attivabile mediante un pulsante posto all’interno della camera d’albergo, vengono comodamente visualizzati sul lettore attraverso dei led dedicati.

Disponibile nella versione con placca in cristallo Vera Touch o nella variante con placca in alluminio anodizzato e spazzolato Allumia Touch, Vip System Touch è completamente adattabile a qualsiasi soluzione d’arredo. Attraverso un sistema progettato da Ave è infatti possibile personalizzare la placca in cristallo Vip System Touch con il logo dell’hotel e il numero della camera, che possono essere resi ancora più visibili mediante l’apposito modulo per la retroilluminazione della placca.

Grazie alla tecnologia integrata e al suo design esclusivo, Vip System Touch rappresenta un dispositivo innovativo, affidabile e sicuro, che è in grado di semplificare le funzioni legate all’accesso alle camere: la soluzione ideale per tutte quelle strutture alberghiere di fascia alta e di lusso che ricerchino il meglio per il proprio hotel e per i loro ospiti.