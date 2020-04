Corso gratuito in streaming Domotica KNX 4 ore Giovedì 9 Aprile 2020

Incontro formativo gratuito sul sistema KNX, domotica e automazione intelligente degli edifici



Fondazione Fenice Onlus organizza un corso gratuito su domotica e building automation, che avrà luogo Giovedi 9 Aprile 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00. L’incontro può essere seguito in streaming.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09.15

Saluti e presentazione

Dott. Andrea Grigoletto DT Fondazione Fenice

Introduzione

Panoramica consumi energetici nazionali

Home and Building Automation ed Efficienza Energetica

La nuova UNI EN 15232-1:2017 sui sistemi di automazione e controllo

Applicazioni per l’efficienza energetica

Ing. Andrea Contesso Tecnico sistemi Home & Building Automation presso ABB Spa Italy

Domande dei partecipanti

Vantaggi della certificazione Knx

Presentazione dell’aula certificata knx e del Corso KNX base e Advanced

Ernesto Patti Tutor +++ KNX e Docente Corsi KNX

Offerta e sconti Corsi KNX

Dott.ssa Laura Drigo ST Fondazione Fenice

BMS Building Management System

L’integrazione dei sistemi e sotto sistemi

Protocolli proprietari e protocolli Standard aperti (BACNet, Modbus…)

Lo standard KNX

Esempi pratici: Vantaggi, caratteristiche, criteri per il dimensionamento di un impianto KNX

Ing. Andrea Contesso Tecnico sistemi Home & Building Automation presso ABB Spa Italy

Conclusioni e dibattito

Domande dei partecipanti – chiusura dei lavori

Partecipando all’incontro gratuito, previo iscrizione, riceverai:

– Un buono sconto che ti verrà inviato via email utilizzabile per i relativi corsi o per qualsiasi attività di formazione all’interno della nostra struttura

– Slides e registrazione integrale dell’incontro.