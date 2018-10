KERBEROS presenta la nuova APP di MaggiorDOMO®

Il risparmio energetico, specie negli edifici civili, moltiplica il suo valore e la sua efficacia quando viene accompagnato da strumenti per la contabilizzazione, termoregolazione e per la gestione del comfort abitativo. Questi strumenti, grazie agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 102/2014 sono inoltre diventati imprescindibili per non incorrere nelle sanzioni previste. Nonostante il tempo per mettersi in regola sia scaduto, sono ancora molti i condomini che non si sono adeguati.

Lo sa bene Kerberos, che con MaggiorDOMO® è in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge con soluzioni non invasive e facili da installare grazie al wireless, attente allo stile grazie alla assenza di antiestetici ripartitori ed affidabili grazie alla tecnologia brevettata 100% Made in Italy. Capace di regolare fino a otto ambienti, MaggiorDOMO® è la soluzione ideale per chi vuole non solamente ottimizzare i propri consumi energetici, ma anche regolare secondo le proprie esigenze e abitudini il proprio comfort.

La nuova APP di MaggiorDOMO®, ora disponibile da scaricare per ambienti IoS e Android, permette di massimizzare la regolazione del comfort domestico. Ovunque si trovi e in qualsiasi momento, da smartphone o tablet l’utente può regolare il comfort della sua abitazione in pochi clic.

Tra le sue funzioni:

Impostazione della temperatura desiderata

Selezione del modo di funzionamento

Visualizzazione dello stato di tutte le zone

Verifica dei contatori

Gestione di più appartamenti

Funziona anche senza Wi-Fi o Internet in casa: utilizza la rete condominiale

Cerca subito l’APP di MaggiorDOMO® su GooglePlay e su ITunes.

