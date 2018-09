Concorso GEWISS “Un progetto di classe” 2018-2019: la tua città diventa SMART

Quest’anno il Concorso Scuole indetto da GEWISS Academy propone alle classi partecipanti di progettare le città del futuro, ovvero le città dove gli spazi residenziali, industriali e le infrastrutture saranno INTELLIGENTI!

Ecco dunque l’invito a ripensare uno spazio pubblico all’interno del proprio perimetro urbano alla luce delle moderne tecnologie in un’ottica di efficientamento energetico, cost saving e miglioramento della qualità della vita per tutte le generazioni e le differenti abilità.

L’edizione 2018-2019 del Concorso prevede la progettazione elettrica, illuminotecnica e domotica di uno spazio della tua città dove installare le nuove tecnologie elettriche e le più moderne soluzioni di illuminazione.

Dalla mobilità elettrica ai progetti di relamping passando per la domotica, le nuove tecnologie offrono l’opportunità di ottenere livelli di sicurezza, risparmio energetico, comfort, fruibilità e risparmio economico orientati ad un miglioramento della vita di chi abita gli spazi urbani ad ogni età.

Il Concorso, pensato per tutte le classi degli Istituti di Istruzione e Formazione Secondaria, è strutturato per fornire ai docenti lo spunto per un’attività didattica coinvolgente e approfondita. È infatti proposto un progetto concreto da studiare con la classe, da sviluppare con professionalità e creatività. Quest’attività rappresenta per gli studenti un’opportunità per immedesimarsi nella figura del Progettista Elettrico, per apprendere quali sono i principali ruoli di un team di lavoro, per imparare a intessere rete con il territorio perseguendo finalità sociali e pensare le città di domani.

Perché partecipare al Concorso:

per fornire ai ragazzi uno stimolo concreto per affrontare lo studio;

per offrire a lei un’occasione per creare gruppo fra gli alunni;

per diminuire la distanza tra scuola e mondo del lavoro;

per insegnare ad avere una visione d’insieme nella progettazione degli impianti elettrici;

per spingere gli studenti ad ampliare l’orizzonte visivo guardando allo spazio da progettare secondo l’utilizzo che ne farà il fruitore;

per immedesimarsi in un caso reale e scoprire le molteplici sinergie necessarie per l’avvio di progetti pubblici;

per coinvolgere con attuali strumenti digitali e attività creative (plastici, video, ecc.) tutti gli alunni della classe;

per creare rete con le realtà locali;

per immaginare la città del futuro: intelligente ed ecosostenibile.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni:

academy.gewiss.com

GEWISS Spa

Via A. Volta, 1

24069 CENATE SOTTO (BERGAMO)

Tel: +39 035 946 111

Fax: +39 035 946 250

pressrelations@gewiss.com

www.gewiss.com