Stardesk di BTicino: la nuova multipresa di design con dock per tablet integrato

BTicino presenta Stardesk, una multipresa da scrivania, ideale a casa o in ufficio, dal design elegante, pratica da utilizzare e intelligente nelle soluzioni. Integra anche una stazione di ricarica e dock per smartphone e tablet.

Il moltiplicarsi di apparecchi elettronici, da utilizzare e ricaricare in casa e in ufficio, può creare scomodi e poco funzionali grovigli di cavi elettrici e cavetti USB. La possibilità di non avere ingombri di fili è sempre più apprezzata sia negli ambienti domestici sia negli spazi professionali. Una tendenza recepita da BTicino con il nuovo Stardesk, un accessorio da scrivania pratico e dal design raffinato che coniuga una multipresa con una stazione di ricarica e un dock per smartphone e tablet.

Il tablet ha trovato la sua casa

Basta appoggiare il tablet su Stardesk e iniziare a lavorare, giocare o guardare un film. Lo stand ergonomico con angolo di 30° è stato appositamente studiato per offrire una visione ottimale del display. Realizzata in materiali antiscivolo e antigraffio, la multipresa è elegante, disponibile nelle varianti bianco e nero, e può essere posizionata in qualsiasi ambiente, in casa o in ufficio.

Mai più senza batterie scariche

E’ possibile ricaricare il proprio smartphone o tablet più velocemente e in tutta sicurezza. Stardesk è, infatti, anche un potente caricabatterie dotato di due prese USB, di cui una 2,4A con tecnologia Quick Charge Qualcom per una ricarica il 75% più veloce della presa USB tradizionale. In soli trenta minuti permette una ricarica del 50% nei dispositivi compatibili erogando la giusta corrente per tutelare le batterie.

La protezione dell’interruttore automatico illuminato

Stardesk è anche intelligente: grazie al suo innovativo interruttore automatico illuminato protegge gli apparecchi collegati dai sovraccarichi oltre i 2.500 Watt ed è riattivabile in pochi secondi.

Adatta a ogni situazione

Equipaggiata con una spina salvaspazio piccola da 10A è utilizzabile in tutte le prese di casa. Il suo cavo ad alta flessibilità in tessuto doppio isolamento con uscita bidirezionale e clip fermacavo, consente di ruotare e posizionare Stardesk sia nella funzione stand porta tablet sia nella funzione alimentazione. Dispone di tre prese standard 10/16A tipo P30 con alveoli protetti per ospitare tutte le spine di casa, spine italiane piccole e grandi, spine tedesche.

