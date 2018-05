BTicino Academy: corsi online Maggio 2018

Protezione a corrente differenziale

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo agli interruttori differenziali. Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”.

Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso. Il corso viene erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicinoAcademy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.6 a 10.9) e i tablet o smartphone Android (da 3.0 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi).

14 Maggio 2018



HomeTouch: nuovo touch screen per il sistema MyHome_Up

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo al nuovo Touch Screen 7″. Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”. Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso.

21 Maggio 2018