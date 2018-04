Palazzo Morosini degli Spezieri: AVE in un nuovo concept di ospitalità a Venezia

L’ospitalità s’innova a Venezia grazie alle soluzioni AVE, che conquistano il prestigioso Palazzo Morosini degli Spezieri con design e tecnologie innovative.

Tra passato e presente, antico e contemporaneo. Frutto di un’importante opera di ristrutturazione, Palazzo Morosini degli Spezieri spalanca le porte ad un nuovo concept di ospitalità a Venezia: una collezione di 9 appartamenti in cui il design e le tecnologie AVE rivoluzionano il concetto di accoglienza.

Posizionato in una cornice storica di indubbia bellezza, vicino al ponte di Rialto ma al riparo dal turismo di massa, questo prestigioso palazzo del XV secolo si è trasformato in un luogo ospitale fuori dai soliti schemi. All’interno dei suoi spazi s’inseriscono le soluzioni AVE dedicate al mondo dell’hôtellerie. Grazie a due diverse tipologie di lettori di card (da esterno e da interno camera) Palazzo Morosini degli Spezieri raggiunge infatti i più elevati standard di comfort e di sicurezza, senza rinunciare ad una componente estetica ricercata, in linea con il curatissimo progetto di ristrutturazione.

Perfettamente coordinati con il resto dell’impianto elettrico, i lettori di card sviluppati da AVE consentono di offrire un sistema di accesso intelligente agli appartamenti, alle varie aree che compongono la struttura e alle relative funzioni. L’ospite deve unicamente inserire la card nel lettore per l’apertura della porta, mentre lo stato di occupazione e l’eventuale “non disturbare”, attivabili mediante un pulsante posto all’interno dell’appartamento, vengono comodamente visualizzati sul lettore esterno attraverso dei led dedicati. L’attivazione dei carichi e dei servizi degli alloggi sono abilitati solamente in presenza di una card autorizzata, in questo modo la struttura può beneficiare di un maggior risparmio energetico e di un’ulteriore grado di sicurezza, prevenendo l’insorgenza di eventuali cortocircuiti ad appartamento inoccupato.

In un palazzo di pregio come questo non potevano mancare finiture esclusive. Su specifica richiesta della committenza, AVE ha realizzato delle placche in gres (Vera44) dal design innovativo. Poste a cornice dei lettori di card e degli elementi che compongono l’impianto elettrico (serie civili AVE Domus e Allumia), queste placche nobilitano la tecnologia impreziosendola attraverso ricercati e preziosi effetti materici.

Inserito in una posizione privilegiata, in affaccio sul Canal Grande nel centralissimo Sestiere di San Polo, Palazzo Morosini degli Spezieri è diventato una meta ambita e rinomata per soggiornare a Venezia. Un luogo tecnologicamente avanzato ed esteticamente curato che inaugura un nuovo concept di ospitalità. L’hôtellerie s’innova con AVE.

Per maggiori informazioni:

www.domoticahotel.com

AVE Spa

www.ave.it