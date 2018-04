Nuovo Gewiss.com: molto più di un sito web

È on line il nuovo portale Aziendale www.gewiss.com, rinnovato sia nella forma che nei contenuti.

GEWISS, che da sempre fa dell’innovazione il motore del proprio agire, ha deciso di rinnovare completamente il suo portale on-line, donandogli un nuovo look, accattivante e intuitivo, e una nuova logica di navigazione, con un unico grande obiettivo: offrire servizi utili e informazioni sempre aggiornate, per rispondere ad ogni esigenza degli utenti nel minor tempo possibile.

La casa digitale di GEWISS si evolve definitivamente in un portale Multi-Target, Multi-Device e Multi-Country. Multi-Target perchè diventa l’unico accesso al mondo GEWISS per tutti i possibili interlocutori dell’azienda, invitati a identificarsi per una coinvolgente esperienza di navigazione. Multi-Country perché si presenta come un sito Multi-Paese e Multi-Lingua, per consentire una customizzazione mirata in tutti quei Paesi in cui GEWISS opera con una filiale o una presenza commerciale. Gewiss.com è anche Multi-Device e responsive, ossia fruibile da tutti i dispositivi digitali, siano essi desktop o mobile (smartphone o tablet).

Il nuovo sito è anche un modo nuovo di guardare all’intera offerta di prodotti e servizi GEWISS: dall’Experience Catalogue al nuovo Filtro Prodotti, dal motore di ricerca alle schede prodotto. Ogni sezione è stata concepita per scoprire tutte le novità, le informazioni tecniche, i suggerimenti, i software e le istruzioni che l’Azienda mette a disposizione per tutti si suoi target, dagli installatori agli architetti, dai progettisti ai costruttori, fino agli utenti finali Inoltre, su Gewiss.com diventa ancora più facile trovare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni ambito e contesto, dall’industriale al residenziale, dal terziario alla logistica, dallo sportivo alle strutture ricettive, dalle aree pubbliche al cantiere.

www.gewiss.com è tutto questo ma anche molto di più: è la nuova casa digitale di GEWISS.

