Internet of Things al Fuorisalone 2018

Alla Milano Design Week in mostra DiCE, il nuovo sistema di IOT progettato da Marco Acerbis e candidato al Compasso d’Oro 2018

La Design Week milanese è il palcoscenico internazionale scelto da DiCEworld, società del Gruppo ABenergie, per presentare ai visitatori DiCE, il nuovo sistema IOT, Internet of things, che rivoluziona la gestione dell’energia elettrica, aiutando gli Italiani ad avere una maggiore consapevolezza dei consumi e ad essere più sostenibili.

DiCE sarà infatti in mostra sia presso Superstudio Più all’interno del Materials Village, l’hub di Material ConneXion Italia dedicato a materiali, nuove tecnologie e sostenibilità (c/o SuperStudio Più dal 17 al 21 aprile dalle 10 alle 21 – 22 aprile dalle 10 alle 18) sia presso The Mall, lo spazio che ospita space&interiors, curato dallo studio Stefano Boeri Architetti che ha sviluppato un concept e un progetto emozionanti e coinvolgenti, incentrati sull’esplorare il futuro dell’abitare in una atmosfera ispirata a Marte, da sempre una possibile prossima destinazione dell’umanità (c/o The Mall dal 17 al 21 aprile dalle 14.30 alle 21.30).

DiCE, progettato dall’architetto e designer Marco Acerbis, che lo ha pensato come un oggetto semplice e quasi archetipo, in grado di integrarsi facilmente in qualunque contesto, consente di avere sempre sotto controllo i consumi energetici della propria abitazione e azienda, attraverso una gestione semplice e intuitiva degli apparecchi che richiedono un’alimentazione a energia elettrica, con l’obiettivo ultimo di promuovere una maggiore attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale e di sostenere la diffusione di una nuova cultura dell’energia.

“L’interazione fisica con l’utente”, spiega il designer Marco Acerbis “ha rappresentato uno degli aspetti più complicati del progetto di questo prodotto. Poiché c’è quasi un contatto con la mano, la forma non ha solo un’importanza dal punto di vista visivo, ma deve essere attraente. Anche i materiali giocano un ruolo di primaria importanza per il tatto. Forma e materiali quindi che attraggono l’utente, che invitano a toccare il DiCE, ad utilizzarlo, ad interagire, anche per giocare. Una delle funzioni è infatti quella del gioco: quando appare il rosso, chi prima tocca l’apparecchio si aggiudica la vincita. Insomma, un apparecchio non solo bello da vedere, ma anche utile sotto tutti gli aspetti ed…invitante”.

Il sistema DiCE si compone di 4 elementi:

DiCE: un dispositivo di design in grado di avere più funzionalità luminose e di interagire con l’utente attraverso semplici movimenti gestuali della mano. DiCE infatti è in grado di riprodurre i colori dello spettro visibile, con intensità variabile, e di effettuare coreografie luminose.

Attraverso i segnali luminosi, DiCE aiuta il consumatore a usare l’energia in modo consapevole: se la luce è verde, significa che i consumi risultano nella soglia media, calcolata in base alla stagionalità e alle abitudini di consumo. Quando i consumi aumentano, la luce cambia come un semaforo, fino a diventare rossa lampeggiante nel momento in cui la potenza sta per raggiungere la soglia massima e si presenta il rischio di un blackout.

L’app DiCE : un’applicazione per iOS e Android, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, che abilita l’utente ad accedere a tutta una serie di dati e informazioni sul consumo di energia elettrica della propria casa o azienda. L’app include inoltre la possibilità di eseguire un check-up e un monitoraggio delle abitudini di consumo e, attraverso un sistema di notifiche push con consigli e suggerimenti, è in grado di educare i consumatori ad un uso più sostenibile dell’energia elettrica.

: un’applicazione per iOS e Android, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, che abilita l’utente ad accedere a tutta una serie di dati e informazioni sul consumo di energia elettrica della propria casa o azienda. L’app include inoltre la possibilità di eseguire un check-up e un monitoraggio delle abitudini di consumo e, attraverso un sistema di notifiche push con consigli e suggerimenti, è in grado di educare i consumatori ad un uso più sostenibile dell’energia elettrica. DiReader : il lettore dei consumi elettrici. Installato vicino al misuratore della potenza elettrica, utilizza le informazioni fornite dai LED presenti sulla parte anteriore del contatore, per trasmettere i dati di consumo al dispositivo DiGateway.

: il lettore dei consumi elettrici. Installato vicino al misuratore della potenza elettrica, utilizza le informazioni fornite dai LED presenti sulla parte anteriore del contatore, per trasmettere i dati di consumo al dispositivo DiGateway. DiGateway: il dispositivo collocato nell’ambiente domestico o in azienda, che utilizza i dati segnalati dal lettore DiReader per trasmetterli a DiCE e alla sua app, che li legge come informazioni sui consumi.

Il sistema DiCE è easyplay, richiede quindi un’installazione fai da te, facile e rapida, senza interventi sull’impianto elettrico.

“DiCE cambia il rapporto che abbiamo con l’energia”, spiega Alessandro Bertacchi, Presidente di Abenergie e di DiCEworld. “Grazie all’utilizzo dei colori, i consumi energetici non sono più solo numeri che leggiamo sulla bolletta, ma informazioni preziose che abbiamo a nostra disposizione in tempo reale e che possiamo gestire in modo più oculato. In questo modo, riduciamo gli sprechi, risparmiamo sui costi e impariamo a essere più attenti all’ambiente che ci circonda. Attraverso l’app inoltre possiamo farlo ovunque ci troviamo. Fondamentale in questo progetto è il ruolo dell’innovazione, una costante su cui l’azienda ha sempre investito e fatto leva, grazie ad una divisione di R&S dedicata, e che ci ha permesso di integrare la tecnologia più avanzata e di sviluppare soluzioni all’avanguardia in grado di generare benefici tangibili per famiglie, PMI e per il Paese intero, migliorando la qualità della nostra vita”.

DiCE sarà presto disponibile on line sul mercato.

Il Designer – Marco Acerbis

Nato nel 1973, Marco Acerbis si laurea in architettura al Politecnico di Milano. Dal 1997 al 2004 vive a Londra dove lavora da Foster & Partners. In questi anni collabora alla realizzazione dell’edificio per la ricerca scientifica presso il campus dell’Imperial College di Londra, e diventa capo progetto di Capital City Academy a Londra. Acerbis fonda il suo studio a Bergamo nel 2004. Affascinato dalla progettazione su scale diverse, si muove dall’architettura al design. La lampada Vertigo, disegnata per Fontana Arte, diventa rapidamente sia un best seller sia un’icona senza tempo, ed è inclusa nella collezione permanente del Vitra Design Museum. La maniglia Prius disegnata per Colombo Design vince la Menzione d’Onore al XXI Compasso d’Oro ADI 2008. La poltrona Kloe disegnata per Desalto vince il Red Dot Design Award 2009 e il rubinetto Wave disegnato per IB Rubinetterie vince il Red Dot Design Award 2015. L’interesse per le tematiche del vivere contemporaneo lo porta a cimentarsi attivamente nel mondo dell’architettura ecosostenibile con la costruzione di Polins – Polo di Innovazione Strategica (Portogruaro, VE) edificio certificato Casa Clima classe A+.

DiCEworld Srl e ABenergie S.p.A.

DiCEworld è la società del Gruppo ABenergie che progetta, sviluppa e produce il sistema DiCE. ABenergie opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e gas naturale, su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 2006, oggi rappresenta un’importante realtà nel mercato italiano dell’energia elettrica da fonte rinnovabile. ABenergie pone al centro della sua mission la promozione di una nuova “cultura dell’energia”, che si traduce nell’impegno costante di offrire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto, scegliendo percorsi che premino efficienza e rispetto per l’ambiente. Grazie alla sua consulenza altamente specializzata, ABenergie punta ad educare i suoi clienti a una più attenta gestione dell’energia, partendo dal presupposto che la prima fonte di energia rinnovabile è l’energia non consumata. ABenergie, proprio per valorizzare un consumo energetico sostenibile, offre energia 100% verde certificata, derivante da fonti rinnovabili e a “Km zero”. L’energia erogata è prodotta direttamente dal territorio in cui sono localizzati i clienti finali.

Per maggiori informazioni:

www.diceworld.it

materialsvillage.it.materialconnexion.com/it/edition/materials-village-milan-2018

www.superstudiogroup.com

www.space-interiors.it