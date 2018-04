HOMETOUCH BTicino: interfaccia di controllo dell’impianto domotico e videocitofono connesso in un unico prodotto

HOMETOUCH è un nuovo display capacitivo da 7”: multifunzione, facile da installare, non richiede alcuna configurazione e può essere personalizzato dall’utente.

Alla supervisione del sistema domotico MyHome_Up, HOMETOUCH abbina anche la funzione di posto interno videocitofonico connesso, gestibile in locale o a distanza grazie all’applicazione per smartphone.

Con BTicino, per controllare casa basta un touch

L’offerta MyHome_Up si arricchisce di una nuova interfaccia di controllo per le funzioni domotiche e di videocitofonia. Infatti, oltre alla supervisione del sistema domotico, HOMETOUCH è anche un posto interno videocitofonico connesso che permette di visualizzare le chiamate ricevute dalla pulsantiera esterna sul suo display 7” o su smartphone, grazie all’app dedicata scaricabile gratuitamente da App Store o da Google Play. L’estetica elegante e tecnologica, il design minimal e i dettagli metallizzati, ne permettono l’installazione in qualsiasi contesto abitativo o lavorativo.

Semplifica il lavoro del professionista

è facile da installare ad incasso o a parete. Il risultato estetico sarà sempre ineccepibile e professionale.

non necessita di alcuna configurazione. E’ sufficiente alimentare HOMETOUCH e connetterlo all’impianto MyHome_Up: il touch screen si sincronizza automaticamente con MyHOMEserver1 e riconosce tutti i dispositivi presenti sull’impianto permettendone il controllo.

nessuna interfaccia necessaria per garantire l’integrazione completa con l’impianto domotico.

poche semplici impostazioni e HOMETOUCH diventerà anche un posto interno connesso, senza necessità di utilizzare alcuna interfaccia videocitofonica d’appartamento.

Controllo completo, facilità di utilizzo

Pensare un prodotto user-friendly vuol dire garantire all’utilizzatore finale il pieno controllo del proprio impianto. Senza alcuna configurazione, HOMETOUCH riconosce le funzioni MyHome_Up presenti e le rende disponibili in tre aree dedicate del display, fornendo indicazioni e permettendo la gestione:

del sistema di automazione (luci, tapparelle);

dell’impianto di termoregolazione;

del sistema antifurto;

del sistema audio multiroom NuVo;

degli scenari MyHOME_Up.

L’utente può inoltre personalizzare la homepage del display, impostando fino a venti comandi preferiti a scelta tra automazioni, scenari e funzioni videocitofoniche.

Con HOMETOUCH la videocitofonia è connessa

HOMETOUCH è anche un posto interno wifi del sistema di videocitofonia BTicino. Se connesso alla rete dell’appartamento, è possibile gestire in locale e a distanza le funzioni videocitofoniche tramite l’app Door Entry for HOMETOUCH, scaricabile gratuitamente dagli stores Google Play e App Store.

HOMETOUCH fa parte del programma Eliot di BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of things) che identifica tutti quei prodotti o sistemi che, grazie alla possibilità di connettersi al Cloud, apportano valore aggiunto in termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l’ambiente e utilizzo.

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri, 231

21100 Varese

Numero Verde 800-837035

www.bticino.it