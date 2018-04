Home Innovation cerca nuovi talenti per il suo team R&D

Home Innovation, dal 2005 progetta e produce prodotti per l’integrazione domotica e IoT ed è il produttore della ormai nota piattaforma di integrazione domotica Hi System.

La scommessa, fin dall’inizio focalizzata sul tema dell’integrazione, ha permesso a questa realtà imprenditoriale di diventare oggi una importante azienda di riferimento per la domotica e l’integrazione.

Grazie alla continua crescita del mercato basato sull’integrazione e all’ampliamento continuo del parco prodotti, Home Innovation è alla continua ricerca di personale per accrescere il proprio team di ricerca e sviluppo.

La Home Innovation si contraddistingue fin dagli esordi per l’elevata componente innovativa e di differenziazione che mette in ogni suo prodotto ed è proprio su queste basi che oggi apre 4 nuove posizioni di assunzione. Ai candidati si richiede prima di tutto entusiasmo, forza creativa ed innovatrice ed una buona competenza tecnica di base.

Per maggiori informazioni e per inviare la vostra candidatura:

www.homeinnovation.it/lavora-con-noi/

www.hisystem.it/it/

info@homeinnovation.it