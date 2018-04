ComoNExT E Castaldi Lighting in cerca di idee innovative per il settore dell’illuminazione outdoor e indoor

Fino al 25 maggio, aziende, start up e imprenditori potranno partecipare alla industry call per proporre soluzioni inedite e all’avanguardia: per il titolare dell’idea migliore, un periodo di incubazione presso il Digital Innovation Hub a Lomazzo della durata di 12 mesi del valore di 15mila euro

ComoNExT, il Digital Innovation Hub a Lomazzo (CO), e Castaldi Lighting, azienda leader nel settore illuminazione indoor e outdoor, chiamano a raccolta i migliori talenti per individuare una soluzione efficace per massimizzare il trasferimento e la dissipazione del calore prodotto da componenti elettronici.

Da oggi è online la Industry Call ed è possibile rispondere alla “chiamata di idee” proponendo soluzioni innovative ed efficaci. All’idea selezionata sarà offerto un percorso di incubazione della durata di 12 mesi presso ComoNExT, del valore di 15.000 euro.

La call è rivolta a persone fisiche, anche in team, a ricercatori, aspiranti imprenditori e imprese già avviate (start up e PMI); c’è tempo fino alla mezzanotte del 25 maggio per mandare la propria candidatura compilando la domanda scaricabile al seguente link:

http://www.comonext.it/wp-content/uploads/2018/03/2-Modulo-di-presentazione-candidatura.pdf

È possibile consegnare la candidatura direttamente a ComoNExT (via Cavour 2, Lomazzo – Co) oppure inviarla all’indirizzo email incubatore@comonext.it; allo stesso contatto email è possibile rivolgersi per avere ulteriori informazioni in merito alla industry call.

Chiusa la call, sarà una Commissione composta da sette membri (tre rappresentanti di Castaldi Lighting SpA, due rappresentanti di Sviluppo Como – ComoNExT SpA, un docente universitario e un esperto del settore) a selezionare il progetto ritenuto migliore.

Il vincitore potrà quindi sviluppare il suo progetto durante un periodo di incubazione di 12 mesi presso ComoNExT nel corso del quale sarà affiancato da un tutor e potrà usufruire dei numerosi servizi offerti dall’incubatore (certificato dal MiSE) di ComoNExT per lo sviluppo del progetto “dall’idea al mercato”, potendo anche contare sul networking con le aziende insediate presso l’innovation hub.

Il programma di incubazione per il vincitore della industry call sarà concordato con Castaldi Lighting che ne sarà parte attiva, mettendo a sua volta a disposizione le proprie competenze specialistiche: l’autore dell’idea selezionata entrerà in contatto con i responsabili delle aree Ricerca e sviluppo, Design e Produzione dell’azienda.

Per affrontare le sfide dell’innovazione, Castaldi Lighting si è rivolta a ComoNExT quale Digital Innovation Hub di eccellenza: un polo in grado di attrarre talenti e innovatori capaci di definire soluzioni per lo sviluppo di prodotti e servizi con caratteristiche avanzate, anche attraverso la combinazione tra competenze e tecnologie afferenti a settori diversi.

