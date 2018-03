TENSE presenta il nuovo catalogo 2018

TENSE rinnova il portfolio prodotti, inserendo soluzioni uniche per l’Interior Design. Di seguito riportiamo le novità più di rilievo:

Tense Infinity

Nuovo controller Infinity a 8 pulsanti touch, disponibile in metallo, Corian e legno. Il display OLED permette di visualizzare le differenti funzioni presenti nel Sistema Domotico (impostazioni luce, tapparelle, ombreggianti, termostato, audio, …), oltre ad indicare la funzione di ogni singolo tasto.

Ogni room controller viene realizzato a mano, rendendo il prodotto unico per materiali e finiture.

Tense Intensity Landscape

Il nuovo interruttore Intensity Landscape (il tasto si sviluppa con forma orizzontale), può essere composto da 1, 2 o 4 zone touch. Disponibile in tutte le finiture in metallo, con la possibilità di essere personalizzato con incisioni.

Tense Intensity nelle nuove varianti Wallpaper, Paintable e Integrated

Intensity Wallpaper viene realizzato con uno speciale materiale composito, per permettere il fissaggio di carta da parati, legno impiallacciato, pelle, sughero e tanti altri materiali (spessore fino a 0,5 mm), incollando i ritagli sul frontale.

I lati possono essere inoltre facilmente verniciati in qualsiasi colore ( che possa corrispondere alla parete, o amalgamarsi agli interni ).

Intensity Paintable permette di fondere totalmente l’interruttore alla parete. Il frontale innovativo realizzato con uno speciale materiale composito, può essere facilmente verniciato in qualsiasi colore ( che possa corrispondere alla parete, o amalgamarsi agli interni ). Inoltre per proteggere l’interruttore e poterlo pulire comodamente, è possibile spruzzare alla fine una vernice opaca resistente all’acqua.

Tense può fornire l’elettronica da posizionare dietro uno specchio, una parete di legno, un oggetto in Corian, pietra, ceramica o metallo. Intensity Integrated permette l’integrazione del pulsante touch per una particolare applicazione custom.

Tense Motivity Plus

Design elegante, installazione a parete, lenti invisibili, rivestimento resistente alle intemperie (IP64), sottile (30 x 73 mm); sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Motivity Plus un sensore speciale.

Disponibile in versione KNX bianco (sensore di luminosità / temperatura, rilevatore di movimento), KNX nero (sensore di temperatura, rilevatore di movimento), e tradizionale 12 Vcc bianco/nero (solo rilevatore di movimento).

Eyewall (iPad frame)

The Eyewall è un’elegante cornice per iPad, disponibile in tutti i tipi di metallo che si abbina perfettamente con le serie Tense. Adatto per iPad, iPad Air 2 e iPad Pro 9.7, questo prodotto è disponibile in 3 versioni di installazione: a parete, flush (a filo muro) senza LED RGBW, flush con LED RGBW sul lato.

La placca frontale in metallo, si installa sul telaio posteriore tramite magneti, con possibilità di bloccaggio. L’alimentatore deve essere ordinato separatamente, e per le versioni flush, è necessaria una scatola Trimless dedicata.

Scarica il nuovo catalogo TENSE 2018

