SoloMio realizza i tuoi sogni di casa connessa

Comunicare con lei diventa facile come utilizzare uno smartphone, grazie al sistema di automazione domestica SoloMio, brand di M.I.E., che consente di controllare tutti gli impianti da una unica e semplice app.

Gli italiani sono innamorati della casa connessa, ma non è sempre facile trasformare i loro desideri in realtà davvero intelligenti ed efficienti. Un cambio di passo per la smart home arriva oggi dal concetto di integrazione a 360° portato sul mercato da SoloMio, soluzione capace di comprendere le esigenze dei clienti e di connetterle in modo semplice ma innovativo. Un sistema su misura, “cucito” sulle richieste di chi quotidianamente vive gli ambienti interni ed esterni della propria casa e pertanto difficilmente replicabile, in poche parole SoloMio.

Il dialogo fra i tanti marchi oggi sul mercato non spaventa il team di SoloMio, pronto a confezionare l’impianto che più soddisfi le esigenze di comfort, efficienza energetica e sicurezza dei clienti, interfacciando la soluzione con i principali protocolli di comunicazione: dai più tradizionali come KNX e Modbus a quelli proprietari del settore elettrico e del comfort, fino alla sicurezza con ONVIF e altri standard.

Perché scegliere SoloMio?

SoloMio è in primis una garanzia per il cliente e per l’architetto. Il ponte ideale tra i desideri della committenza e le necessità dei professionisti, con una tecnologia senza limiti: sicurezza, gestione dei carichi energetici, illuminazione, sistemi Audio Video, riscaldamento, climatizzazione, elettrodomestici, automatismi… fino a fotovoltaico, accumulo e mobilità elettrica. “La nostra parola d’ordine è ascoltare – spiega Ivan Mariani, fondatore di SoloMio -. Entrare in sintonia con il cliente e creare un rapporto di fiducia con l’architetto ci permettono di individuare le soluzioni più adatte e user-friendly, per trasformare la casa in un ambiente confortevole ed efficiente. SoloMio è il consulente tecnologico ideale al quale affidare l’intero lato impiantistico del proprio progetto: non siamo solo system integrator, ma integriamo ogni componente in ambienti connessi, non ci proponiamo come progettisti elettrici o termotecnici, ma progettiamo e installiamo con successo anche queste soluzioni. Con SoloMio si coordinano le competenze in fase progettuale come sul campo, monitorando ogni tassello nella realizzazione della smart home”.

Scegliere SoloMio significa avere dunque un unico interlocutore: consulenza, progettazione, installazione e assistenza sono garantiti dallo staff di M.I.E. nel rispetto di tempi e costi, con la qualità e l’affidabilità di un sistema performante e scalabile. Un partner tecnologico che, affiancando l’architetto, accompagna passo passo il cliente nella costruzione di un progetto sartoriale condiviso.

M.I.E. Srl

Fondata fine anni ’90 come società di installazione impianti elettrici, si è velocemente specializzata nella progettazione e installazione di impianti di Smart Automation in ambienti residenziali, terziario e servizi.

L’organico è composto da personale specializzato direttamente alle dipendenze dell’azienda, dedicato alla progettazione e realizzazione degli impianti, ai collaudi ed all’assistenza post-vendita.

Per maggiori informazioni:

www.solomio.cloud

info@solomio.cloud