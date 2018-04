Eca tecnologie propone nuovi gateway e moduli in out KNX

I nuovi dispositivi KNX ENO 636 secure e KNX ENO 626 secure, sono i primi gateway KNX EnOcean sul mercato ad eseguire la crittografia della comunicazione radio. In un mondo sempre più inter-connesso, la sicurezza diventa un fattore decisivo.

Soprattutto quando si trasmette via radio, la crittografia è un must. L’EnOcean Alliance ha quindi definito gli algoritmi di sicurezza corrispondenti, e sono già integrati in diversi prodotti, ad es. il modulo a pulsante PTM 215. Facile messa in servizio I gateway Weinzierl vengono messi in inservizio nel solito modo: la crittografia può essere attivata individualmente per tutti i canali. Successivamente i sensori e gli attuatori EnOcean, che supportano la sicurezza, possono essere indirizzati come prima.

Il System Integrator ottiene più sicurezza con la stessa semplicità di configurazione. Profili dispositivo supportati Un’altra novità è la vasta gamma di profili di dispositivi supportati (EEP EnOcean equipment profiles): i nuovi dispositivi supportano ora oltre 100 profili (è possibile scaricare una panoramica di tutti i profili supportati), che consentono una connessione facile e sicura tra i dispositivi EnOcean. Caratteristiche Il modello 626 ha 8 + 8 canali (8 universali e 8 solo per logica) ed è attualmente il gateway più piccolo sul mercato, adatto per l’installazione in scatole da incasso.

Il modello 636 supporta fino a 32 canali e ha un alloggiamento per il montaggio a parete; consente inoltre una configurazione facile attraverso un display retroilluminato. Entrambi i dispositivi sono collegabili al bus KNX.

Nuova serie In Out KNX di Weinzerl

Con la nuova serie KNX IO, Weinzierl amplia la propria gamma di prodotti con ingressi e uscite universali per sistemi KNX, con dispositivi di larghezza 1TE (solo 18 mm). Questa dimensione ridotta offre la massima flessibilità, soprattutto per impianti di piccole e medie dimensioni.

Concetto operativo coerente

Tutti i dispositivi hanno 3 LED multicolori e 2 pulsanti per il funzionamento manuale. Un design di facile installazione con morsetti a vite per un facile innesto ed estrazione che aiutano a ridurre i costi sul cantiere. Tutti i dispositivi possono essere configurati con il software ETS senza plug-in e permettono tempi di download brevi. Potete scoprire e testare tutti i dispositivi della nuova serie IO KNX, con il KNX IO StarterKit ( offerta limitata ):

KNX IO 410 Art.-No. 5230

Ingresso binario con 4 canali per il controllo di luci, veneziane, ecc. Con interruttori o contatti convenzionali. Gli ingressi possono essere controllati con una tensione esterna da 12 a 230 V. –

Ingresso binario con 4 canali per il controllo di luci, veneziane, ecc. Con interruttori o contatti convenzionali. Gli ingressi possono essere controllati con una tensione esterna da 12 a 230 V. – KNX IO 411 Art.-No. 5231

Ingresso binario con 4 canali per il controllo di luci, veneziane, ecc. Con interruttori o contatti convenzionali. Gli ingressi sono adatti per contatti a potenziale zero, e possono essere estesi fino a 20mt.

Ingresso binario con 4 canali per il controllo di luci, veneziane, ecc. Con interruttori o contatti convenzionali. Gli ingressi sono adatti per contatti a potenziale zero, e possono essere estesi fino a 20mt. KNX IO 510 Art.-No. 5224

Attuatore con due canali. Il dispositivo offre uscite a relè universali per la gestione di scenari, illuminazione, e comandi temporizzati. Inoltre, il dispositivo consente il controllo delle valvole di riscaldamento (PWM per attuatori termici).

Attuatore con due canali. Il dispositivo offre uscite a relè universali per la gestione di scenari, illuminazione, e comandi temporizzati. Inoltre, il dispositivo consente il controllo delle valvole di riscaldamento (PWM per attuatori termici). KNX IO 511 Art.-No. 5232

Attuatore con un’uscita e due ingressi binari. L’uscita fornisce un’uscita relè universale per la gestione di scenari, illuminazione, e comandi temporizzati. Inoltre, il dispositivo consente il controllo degli attuatori termici.

Attuatore con un’uscita e due ingressi binari. L’uscita fornisce un’uscita relè universale per la gestione di scenari, illuminazione, e comandi temporizzati. Inoltre, il dispositivo consente il controllo degli attuatori termici. KNX IO 520 Art.-No. 5225

Attuatore tapparelle/veneziane con un canale e due ingressi binari. L’attuatore è utilizzato per controllare un motore ( comando alza – comando abbassa ). Gli ingressi possono essere collegati a interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V. Disponibile da ora I dispositivi possono essere ordinati da ora.

Per maggiori informazioni:

ECA Tecnologie

P.zza Vittorio Veneto, 11

46020 Pegognaga (MN) Italy

www.eca-tecnologie.it

info@eca-tecnologie.it