AVE rivoluziona il punto luce con quattro idee incredibilmente innovative: scatole, supporti, frutti e placche sono tutti rinnovati per aumentare la flessibilità del tuo lavoro.

La rivoluzione del punto luce continua con AVE, che lo reinterpreta in ogni sua componente: dalle scatole da incasso fino alle placche di finitura.

Ciascun elemento del punto luce è stato ripensato per offrire delle risposte razionali alle attuali esigenze di mercato, ma anche per migliorare la qualità del tuo lavoro, aumentando la flessibilità in cantiere e in fase progettuale:

Il supporto universale Sistema 44 è uno strumento tecnico che permette l’installazione di tutti i comandi e le placche AVE S44;

I comandi e i frutti sono disponibili in materiali, finiture e tecnologie diverse, così puoi assecondare le richieste di tutti i tuoi clienti;

Con le scatole RIVOBOX, nella versione muratura e cartongesso, si installano i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di tutte le principali serie civili. Senza costi aggiuntivi o opere murarie;

Con le placche AVE, infine, la rivoluzione è completa: puoi scegliere fra modelli tradizionali, touch e style, con esclusivi comandi a levetta.

