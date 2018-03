GWHost, il sistema per il controllo accessi e la gestione di hotel

GEWISS rinnova la propria offerta per il settore alberghiero grazie ad un evoluto sistema per il controllo accessi, adatto ad ogni tipo di struttura, dai B&B ai grandi hotel

In una struttura ricettiva essere al servizio degli ospiti vuol dire farli sentire come a casa loro. L’accoglienza, quindi, non è solo un semplice servizio, ma un must, oltre che un vero e proprio metro di giudizio, su cui calcolare la qualità e la professionalità di ogni albergatore.

La prima accoglienza di ogni ospite parte sicuramente dalla reception, vero e proprio cuore funzionale e operativo di tutti i tipi di strutture. Per questi ambienti GEWISS è in grado di fornire una strumentazione completa per i sistemi di supervisione e building automation, tra cui il nuovo GWHost, sistema per il controllo accessi e la gestione di hotel, attraverso il quale è possibile accogliere gli ospiti, governare le funzioni di automazione dell’albergo e mantenere costantemente sotto controllo ogni ambiente della struttura.

GWHost è composto da una parte hardware, un mini-PC pronto per essere collegato alla rete LAN dell’albergo e una parte software, costituita da un programma già installato sullo stesso computer. Un impianto evoluto e discreto, che garantisce agli ospiti comfort e sicurezza sempre ai massimi livelli, sfruttando tutta la flessibilità e la sicurezza dello standard di comunicazione KNX.

I VANTAGGI DI GWHOST

Flessibile . Dalla reception si può effettuare la registrazione anagrafica degli ospiti, gestire il check-in/out, supervisionare i parametri tecnici delle camere e delle aree comuni e molto altro.

. Dalla reception si può effettuare la registrazione anagrafica degli ospiti, gestire il check-in/out, supervisionare i parametri tecnici delle camere e delle aree comuni e molto altro. Riduce i costi . Grazie alla supervisione centralizzata è possibile mantenere sotto controllo i parametri più importanti di ogni ambiente (temperatura, consumi energetici, stato di occupazione delle camere/aree comuni), consentendo un considerevole risparmio economico.

. Grazie alla supervisione centralizzata è possibile mantenere sotto controllo i parametri più importanti di ogni ambiente (temperatura, consumi energetici, stato di occupazione delle camere/aree comuni), consentendo un considerevole risparmio economico. Sicuro . I dispositivi in campo e il sistema bus che connette l’intera struttura permettono di riscontrare la presenza di qualsiasi anomalia o allarme tecnico, consentendo al personale di intervenire in modo tempestivo.

. I dispositivi in campo e il sistema bus che connette l’intera struttura permettono di riscontrare la presenza di qualsiasi anomalia o allarme tecnico, consentendo al personale di intervenire in modo tempestivo. Su misura. Il software GWHost è disponibile in diverse taglie in funzione del numero di camere: fino a 10 camere, fino a 25 camere, fino a 100 camere, oltre 100 camere.

