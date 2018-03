D-Link vince il prestigioso iF Design Award 2018

L’innovativa videocamera per esterni mydlink Pro 4G LTE è stata premiata con l’iF Design Award 2018

D-Link, il principale fornitore di videocamere IP in Europa, ha vinto il premio iF Design Award per il design della sua nuova videocamera mydlink Pro 4G LTE (DCS-1820LM).

Alimentata a batteria, la DCS-1820LM si aggiunge alla gamma di soluzioni per il monitoraggio ad alte prestazioni “mydlink Pro”. La videocamera è progettata per la sorveglianza di aree esterne remote per aumentare la sicurezza e ha la capacità di rilevare il movimento umano utilizzando un componente IA unico. La DCS-1820LM ha conquistato una giuria composta da 63 membri di esperti globali indipendenti grazie al design estremamente elegante e alle ottime prestazioni della batteria.

Gli iF Design Awards sono ospitati dall’organizzazione indipendente per il design più antica del mondo, l’iF International Forum Design GmbH di Hannover. Quest’anno sono state presentate oltre 6.400 voci da 54 paesi.

La videocamera DCS-1820LM sarà disponibile nel Q4 2018

A proposito di D-Link

D-Link da 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home.

Come leader globale nelle tecnologie Wireless e di connettività, l’azienda è impegnata a migliorare le infrastrutture di rete, consentendo alle imprese di lavorare in modo più efficiente. D-Link è anche specializzata in Smart Home, con l’obiettivo di rendere la domotica semplice e accessibile a tutti, per monitorare, automatizzare e controllare ogni ambiente domestico, anche da remoto tramite smartphone e tablet.

Le gamma D-Link prevede soluzioni scalabili adatte a tutte le esigenze, con un’offerta completa sia per il mercato professionale che per il mercato domestico. I prodotti D-Link sono acquistabili nelle principali catene della Grande Distribuzione elettronica, oltre che tramite la rete di Partner rivenditori e i principali provider di internet e telefonia.

