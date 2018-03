BTicino a Light+Building nel segno dell’interoperabilità e dell’integrazione dei sistemi

BTicino e Legrand saranno presenti dal 18 al 23 marzo a Francoforte, per la più importante fiera internazionale del settore dell’impiantistica elettrica.

Tra le tante novità di Eliot, il programma per gli oggetti connessi, Green’Up stazioni di ricarica di veicoli elettrici, un Salvavita, gli UPS, player del sistema multiroom NuVo, tutti dispositivi gestibili in locale e a distanza tramite smartphone. E ancora nuove funzioni per il videocitofono connesso Classe 300 X ed il termostato Smarther che oggi dialogano con altri prodotti smart o con gli assistenti vocali di Google e Amazon,

Tanti esempi di interoperabilità ottenuti attraverso il nuovo programma “Works with Legrand”.

Infine tra le numerose altre novità in tutti gli ambiti, residenziale, terziario e industriale, da segnalare le anteprime della rinnovata offerta BTnet, la soluzione per il cablaggio strutturato, del touch screen/ videocitofono da 7” MyHome_Up, delle soluzioni per gli smart hotel in partnership con Samsung, dei UPS Modulari di potenza.

Dal 18 al 23 marzo BTicino partecipa all’interno dello stand del Gruppo Legrand a Light+Building 2018 la più grande manifestazione fieristica in internazionale dell’impiantistica elettrica che si svolge a Francoforte. Molte le innovazioni presentate e da oggi disponibili sul mercato italiano.

BTicino conferma la sua strategia in ambito IoT attraverso Eliot, il suo programma per gli oggetti connessi offrendo nuove infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici adatte ad ogni tipo di applicazione, dagli ambienti residenziali ai luoghi pubblici del terziario. Le nuove stazioni di ricarica Green’Up, oltre ad essere sicure e resistenti, integrano funzioni innovative come la possibilità di controllare e gestire a distanza la ricarica del veicolo attraverso smartphone, tablet o PC, grazie all’applicazione dedicata EV Charge.

Light+Building sarà la platea internazionale per il Salvavita® connesso, che, con una semplice interazione con uno smartphone, consente di richiudere l’interruttore intervenuto in modo intempestivo per un fulmine o un disturbo sulla rete, ed essere informati ovunque sul funzionamento dell’impianto o comandare l’interruttore differenziale a distanza.

Sempre nell’ambito di Eliot, da oggi BTicino, presenta la nuova funzionalità del termostato connesso Smarther che si apre all’utilizzo con gli assistenti vocali più diffusi, è così possibile abilitare il controllo vocale con gli assistenti digitali come Google Home e Amazon Alexa. Altra novità è l’integrazione del videocitofono connesso Classe 300X con la serratura ENTR di Yale (Assa Abloy Group) e con le Samsung-Wisenet camera di Hanwha. Un’interoperabilità che consente di gestire anche la porta di casa ed estendere il controllo video dell’abitazione da remoto tramite l’app Door entry o localmente dal videocitofono.

Le funzioni d’integrazione si inseriscono nel programma internazionale Works with Legrand, una piattaforma del Gruppo Legrand volta a diffondere l’interoperabilità tra i suoi prodotti connessi, soluzioni e servizi di terze parti, aprendo il proprio ecosistema alla compatibilità con i principali player globali del settore IoT, come Google, Apple, Samsung e Amazon. La piattaforma interoperabile aperta è una componente strategica di Eliot.

Sempre in ambito residenziale, MyHOME_Up si rinnova con Hometouch, un Touch Screen da 7” in grado di gestire sia le funzioni di automazione domestica sia quelle di videocitofonia. Hometouch può essere gestito anche da remoto con l’app dedicata Door entry.

Nuvo, la marca Legrand, specializzata nella gestione digitale del suono, distribuita in Italia da BTicino, presenta oggi nuovi dispositivi per offrire un’esperienza sonora entusiasmante. Nel suo sistema audio multiroom di alta fedeltà oggi trovano posto innovativi player modulari per guida Din, player da tavolo con diffusori incorporati, soundbar per televisori, nuovi diffusori da incasso con qualità professionale.

Legrand e BTicino presentano a Light+Building nuove soluzioni per gli smart hotel, in partnership con Samsung, attraverso GRMS (Guest Room Management System) per migliorare l’esperienza del cliente nella camera. Le funzioni principali, luci, tapparelle e temperatura, possono essere gestite dai comandi BTicino o dal telecomando della TV.

Per la camera d’albergo sono disponibili anche nuovi comandi utente touch, che opportunamente programmati, consentono di realizzare interfacce personalizzate grazie ad un ampio catalogo di icone.

BTicino presenta a Francoforte anche la rinnovata offerta di BTnet per il cablaggio strutturato a partire dal cablaggio in rame con una nuova generazione di connettori per pannello “quick connect” per connessioni fino a 40 GB/s in cat. 8, cui si abbinano nuovi pannelli di permutazione, nuovi cavi e cordoni. Continuando con il cablaggio in fibra ottica con nuovi cassetti e cavi ottici e una giuntatrice a fusione compatta e concludendo con armadi e quadri di permutazione Linkeo, armadi racks per server e pdu (barre di alimentazione).

Per le applicazioni nei data center BTicino presenta in anteprima l’UPS Legrand KeorMod. Un prodotto ai vertici del mercato: i suoi componenti sono progettati per assicurare massima affidabilità, elevate prestazioni, facilità di installazione e manutenzione. Il modulo di potenza trifase è il più piccolo sul mercato, le prestazioni sono ai vertici, come l’efficienza in doppia conversione superiore al 96% e in modalità ECO fino al 99% con fattore di potenza in uscita fino a 1.

Light+Building è la platea internazionale infine per presentare Legrand Integrated Solutions, la struttura nata per offrire soluzioni per i progetti ad hoc realizzando l’integrazione tra i differenti sistemi del Gruppo, quali MyHome BTicino, Vantage, Nuvo, o ancora con sistemi di terze parti.

Legrand è lo specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio. La sua completa offerta di soluzioni per i mercati internazionali dei settori commerciale, industriale e residenziale, ne fanno un punto di riferimento su scala mondiale. In uno sviluppo che coinvolge tutti i dipendenti e gli interlocutori Legrand persegue una strategia di crescita remunerativa e durevole basata sull’innovazione, attraverso il lancio di nuove soluzioni, tra cui i prodotti connessi ad alto valore aggiunto del programma Eliot, e le acquisizioni. Legrand ha realizzato nel 2017 un fatturato di oltre 5,5 miliardi €. La Società è quotata sulla piattaforma Euronext Parigi ed è una componente dell’indice azionario CAC 40. (codice ISIN FR0010307819). www.legrand.com

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, presente con una struttura organizzativa che comprende 10 insediamenti industriali e circa 2.800 dipendenti, opera sul mercato italiano con le offerte dei marchi principali BTicino, Legrand, Zucchini, Cablofil, Vantage, NuVo e IME. www.bticino.it

*Il programma Eliot di BTicino e Legrand

Eliot è il nome del programma lanciato nel 2015 da BTicino e Legrand per accelerare lo sviluppo della loro offerta di oggetti connessi. Nato dalla strategia d’innovazione del Gruppo Legrand, Eliot punta a sviluppare soluzioni connesse e interoperabili in numerose famiglie di prodotti, con benefici a lungo termine per gli utilizzatori, siano essi professionisti o consumatori.

