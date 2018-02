Ristorante D’O, il gusto per lo stile.

Lo chef stellato Davide Oldani ha scelto il sistema di Home & Building Automation made in GEWISS per il suo ristorante, dove ogni dettaglio dei dispositivi si abbina con eleganza al contesto architettonico.

Davide Oldani, chef, imprenditore, designer e fondatore della “cucina POP”, ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a Cornaredo, suo paese d’origine. Nel 2016 il locale ha subito un importante rinnovamento, diventando una vera e proria evoluzione del precedente, collocandosi nell’empireo degli atelier stellati nazionali e internazionali.

Un’eccelenza italiana che si riflette in tutte le scelte architettoniche ed anche progettuali, per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile. È per questo motivo che il nuovo D’O è completamente automatizzato e gestito con le più innovative tecnologie domotiche GEWISS, che vanno dalla regolazione della temperatura alla creazione di scenari luminosi. Le preziose placche in vetro Ice Touch a sfioramento, dallo stile sobrio ed elegante, trovano perfetta applicazione in ogni ambiente, così come il pannello di controllo intelligente della climatizzazione Thermo Ice. La colonna d’impianto Domo Center, inoltre, contribuisce a valorizzare l’intero impianto, con il suo design moderno e ricercato, che lo rende adatto anche per installazioni a vista. Con queste caratteristiche, l’impianto elettrico si trasforma in un importante elemento di arredo, coniugando l’attenzione per il design con la funzionalità.

ICE TOUCH KNX

Le nuove Pulsantiere ICE touch KNX con simboli intercambiabili offrono una soluzione di design altamente personalizzabile per i punti di comando degli impianti domotici KNX.

I dispositivi GEWISS rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce, offrendo un’esperienza completamente nuova: una casa che risponde ad ogni gesto con un semplice tocco delle dita. Un’alchimia perfetta che coniuga la purezza del vetro con la delicatezza dei comandi a sfioramento.

I simboli luminosi, colorati e personalizzabili, valorizzano la placca in vetro nella sua espressione più pura, esaltando le tre diverse colorazioni disponibili: la purezza del bianco, la razionalità della tonalità titanio e l’eleganza del nero. Non solo. Gli innovativi dispositivi di comando Touch KNX trasformano il punto luce in un’esperienza multisensoriale, in cui non è il solo tatto a comandare la scena: la vista viene coinvolta e gratificata dalla retroilluminazione multicolore, mentre l’udito viene stimolato dalla presenza di un feedback acustico.





Le nuove Pulsantiere si caratterizzano per 6 aree sensibili, dotate di sensori capacitivi integrati e retroilluminazione RGB, identificate da 6 simboli illuminabili singolarmente e intercambiabili. A seconda delle proprie esigenze, sia estetiche che funzionali, è possibile scegliere fra 160 icone, incluse nella confezione, che rendono immediata l’identificazione della funzione realizzata da ogni pulsante di comando.

Con i nuovi dispositivi di comando ICE Touch KNX il punto di luce concorre a creare la situazione più confortevole per ogni momento della giornata. La presenza del comando di “soft reduction” permette la regolazione dei livelli di luminosità dei simboli e dell’intensità del buzzer sonoro, consentendo, per esempio, una regolazione differente a seconda delle ore del giorno. Il sensore di prossimità integrato permette un aumento dell’intensità luminosa all’avvicinarsi della mano. La luce di localizzazione notturna, personalizzabile nella sua colorazione, consente infine di individuare facilmente il punto di comando anche in situazioni di scarsa luminosità.

THERMO ICE

Il cronotermostato intelligente Thermo ICE è realizzato con placca completamente in vetro, disponibile nei colori bianco, nero e titanio, comandi di tipo touch, slider circolare touch RGB e display a retroproiezione a LED bianchi. Un design raffinato e ricercato, che strizza l’occhio alla modernità e alla tecnologia e ha permesso a Thermo ICE di aggiudicarsi il prestigioso premio IF Design 2016 nella categoria Building Automation.

La serie di termostati consente di controllare in modo intelligente la temperatura, in ogni istante della giornata e in ogni stagione dell’anno, impostando i sistemi di climatizzazione perché assicurino la temperatura più confortevole senza inutili sprechi di energia.





La gamma Thermo ICE comprende due versioni, Thermo ICE KNX, la soluzione per impianti domotici, e Thermo ICE Wi-Fi, la soluzione all-in-one per gestire la temperatura di casa anche da remoto. Thermo ICE Wi-FI coniuga infatti le caratteristiche di Thermo ICE con alcune funzioni avanzate disponibili da remoto. Grazie all’esclusiva APP per smartphone, tablet e smartwatch, Thermo ICE Wi-Fi può essere gestito comodamente da remoto, ampliando le sue funzionalità da semplice termostato a cronotermostato. Con la APP è infatti possibile comandare il termostato e visualizzarne lo stato di funzionamento, oltre che effettuare la programmazione oraria dei profili settimanali sia manualmente che attraverso la funzione di autoapprendimento. Attraverso quest’ultima, il dispositivo apprende per una settimana le impostazioni dell’utente e al termine della settimana il profilo viene reso disponibile automaticamente.

DOMO CENTER

GEWISS ha ideato DOMO CENTER, l’innovativa colonna da impianto che integra i dispositivi per la distribuzione dell’energia, la domotica, la multimedialità e la sicurezza. Elevata capacità modulare, ottima integrazione estetica, sporgenza di soli 25 millimetri: DOMO CENTER definisce un nuovo standard per la centralizzazione e la razionalizzazione dell’impianto elettrico. Soluzioni innovative che facilitano l’integrazione dei servizi tradizionali e avanzati all’interno di un unico prodotto.

L’attenzione al design unita alle personalizzazioni estetiche disponibili fanno di DOMO CENTER un prodotto in grado di conferire personalità, esclusività e tecnologia ad ogni ambiente residenziale e terziario.

DOMO CENTER è disponibile in due altezze esterne, 210 e 240 cm, e in molteplici versioni, tutte caratterizzate dall’esclusiva ‘sospensione’ rispetto a pavimento e soffitto. Dall’elegante finitura integrale a specchio, a quella con centralino e pannello per funzioni domotiche, dalla configurazione con porta cieca alla versione con porta in vetro.

