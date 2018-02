Inaugurato a Carugate il nuovo laboratorio UL per i test sugli elettrodomestici

UL, organizzazione globale impegnata nella scienza della sicurezza, ha inaugurato lo scorso 1 Febbraio un nuovo centro di eccellenza a Carugate: un laboratorio di test per apparecchi elettrodomestici e a gas, prodotti di illuminazione e di HVAC.

Da sinistra: Marco Crosignani (UL), Todd Avery (U.S. Embassy), Todd Denison (UL), Luca Maggioni (Sindaco di Carugate), Marcello Manca (UL), Brian Ferriol (UL)

stata un evento ufficiale, al quale ha preso parte anche il sindaco di Carugate – Luca Maggioni – insieme ad esponenti di spicco di UL e a numerosi clienti dei diversi settori.

Il nuovo centro UL, che si estende su una superficie di circa 2500 metri quadrati, sarà un polo di riferimento per il mercato Europeo, e sarà destinato alle diverse tipologie di test di sicurezza, efficienza energetica e performance.

L’edificio, che include il laboratorio UL di illuminazione (prima situato a Burago di Molgora, MB), quello dedicato agli elettrodomestici e ai prodotti di HVAC e quello per i prodotti a gas, trae beneficio da esperienze complementari e da uno staff di ingegneri e tecnici altamente qualificato, unione che permette di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate.

Il laboratorio è già attivo per effettuare test, dare la possibilità di ottenere tutti i marchi di sicurezza necessari per accedere al mercato globale e per verificare le performance di illuminazione e di efficienza energetica. Le categorie dei prodotti testati includono prodotti di illuminazione e relativi componenti, elettrodomestici, apparecchi commerciali del canale HO.RE.CA; apparecchiature a gas e forni, impianti di riscaldamento e climatizzazione e molte altre ancora.

Nella nuova area, dedicata alle apparecchiature a combustione (come ad esempio, piani cottura domestici, industriali e apparecchiature per catering), è possibile testare fino a 43 differenti tipologie di gas, e questa rappresenta l’elemento più innovativo del centro e il primo laboratorio UL in Europa dedicato alle apparecchiature a gas. I produttori possono da oggi avere un’ampia varietà di prodotti testati e certificati localmente per il mercato globale e quello europeo, tutto in un unico polo.

“Con questo nuovo centro di eccellenza stiamo espandendo ulteriormente la nostra capacità di test e di certificazioni in Europa per soddisfare al meglio le richieste del mercato” ha affermato Todd Denison, Vice presidente e general manager della divisione di elettrodomestici, HVAC e illuminazione di UL. “La creazione di un centro Europeo che soddisfi tutte le necessità di test e di certificazioni del settore AHL ci permette di offrire localmente ai produttori europei prestazioni di alta qualità, e semplifica il processo, fornendo servizi di test e certificazione da una singola fonte e in un unico contesto.”

“UL è un leader mondiale nei servizi di test per elettrodomestici, prodotti HVAC e apparecchi di illuminazione. Questo nuovo laboratorio, unito alle competenze dei nostri abili ingegneri, incrementerà la nostra capacità in Europa, e aiuterà i nostri clienti ad accedere e ad inserirsi in nuovi mercati in tutto il mondo”, afferma Marcello Manca, Vice presidente degli affari di governo e dell’industria per l’Europa di UL.

