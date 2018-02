GEWISS a Light+Building 2018: BE SMART

GEWISS partecipa all’edizione 2018 della manifestazione di Francoforte, presentando le sue soluzioni smart negli ambiti della mobilità, dell’illuminazione intelligente e della domotica.

Dal 18 al 23 marzo, GEWISS, player di riferimento del settore elettrotecnico, sarà protagonista a Light+Building, la più importante manifestazione mondiale dedicata all’illuminazione e alle tecnologie di Home&Building Automation.

L’evento darà a GEWISS l’occasione per presentare la sua nuova visione Smart, ispirata ai valori della sostenibilità, del comfort e della sicurezza. Con l’obiettivo di offrire soluzioni che non solo permettono di affrontare in modo intelligente, intuitivo e dinamico ogni aspetto della quotidianità, ma che soprattutto generano una molteplicità di servizi in grado di migliorare la qualità generale della vita.

GEWISS sarà presente all’evento con due importanti spazi espositivi, uno di 208 mq collocato nel padiglione 8 stand A30 e un secondo di 195 mq nel padiglione 5 stand C70. Nel primo verranno esposti prodotti e novità che riguardano gli ambiti Smart Home, Smart Building e Smart Mobility; il secondo sarà interamente dedicato alle soluzioni Smart Lighting. Oltre 400 mq di pura innovazione e tecnologia firmata GEWISS. I visitatori avranno occasione di toccare con mano tutte le soluzioni che l’azienda propone, per contesti che vanno dal residenziale all’industriale, dagli edifici destinati al settore terziario (esercizi commerciali, edifici pubblici) alle aree di sosta e parcheggio, fino agli impianti sportivi e l’illuminazione stradale e di emergenza.

Nel corso della manifestazione, GEWISS presenterà in particolare il nuovo Sistema per la gestione intelligente delle funzioni domotiche (anche da remoto), il dispositivo differnziale Restart con modulo WiFi e la nuova gamma di interruttori sezionatori 70 RT HP nell’occasione, oltre a JOINON, il servizio completo e innovativo per la mobilità elettrica, saranno presentate due importanti novità di prodotto nell’ambito dei sistemi di illuminazione: Smart[PRO] 2.0 ed ESALITE, la nuova gamma di proiettori a LED dalla particolare forma esagonale.

A Light+Building il futuro incontra il design: nell’edizione 2018 saranno affrontati tutti i temi legati al digitale e agli scenari futuri, con oltre 2.600 espositori che presenteranno i loro prodotti più innovativi in diversi ambiti aplicativi. Durante la fiera, inoltre, si potrà assistere alla premiazione del “Design Plus Award”, concorso istituito nel 1983 e organizzato da Francoforte Fiere (Messe Frankfurt), dal Consiglio per il design tedesco, dal Consiglio tedesco per l’industria e dalla Camera di commercio autoctona. Il premio “Design Plus” viene assegnato ai prodotti che si sono distinti per stile, progettazione globale, innovazione tecnologica, scelta dei materiali e aspetti ecocompatibili. 154 aziende partecipanti, 222 prodotti in gara e 39 vincitori: questi i numeri dell’edizione 2018, che ha visto partecipare e trionfare, tra gli altri, Domo Center, l’innovativo quadro per impianti di GEWISS, vero e proprio cuore dello Smart thinking.

