Domo Center si aggiudica il Design Plus Award 2018

Dopo aver trionfato al Red Dot Award – Product Design, la colonna d’impianto GEWISS è stata insignita di un altro prestigioso riconoscimento per le sue linee raffinate e l’alta funzionalità tecnologica.

Durante la fiera internazionale Light + Building, in programma a Francoforte dal 18 al 23 marzo, Domo Center riceverà il “Design Plus Award”, istituito nel 1983 e organizzato da Francoforte Fiere (Messe Frankfurt), dal Consiglio per il design tedesco e dal Consiglio tedesco per l’industria e la Camera di commercio. Il premio viene assegnato annualmente ai prodotti che si sono distinti per stile, progettazione globale, innovazione tecnologica, scelta dei materiali e aspetti ecocompatibili.

154 aziende partecipanti, 222 prodotti in gara e 39 vincitori. Questi i numeri del concorso “Design Plus”, che ha visto Domo Center partecipare e trionfare nella categoria “Espositori”.

Un importante riconoscimento alle soluzioni GEWISS per la Home & Building Automation, che si aggiunge ai premi ricevuti negli scorsi anni, tra cui il Red Dot Award – Product Design 2016, uno dei più rinomati a livello mondiale per il design di qualità.

L’attenzione alla dimensione estetica unita alle personalizzazioni disponibili, fanno di Domo Center un prodotto in grado di coniugare la tecnologia con le più alte espressioni del design contemporaneo. L’innovativa colonna da impianto GEWISS può infatti integrare i più avanzati dispositivi per la distribuzione dell’energia, la domotica, la multimedialità e la sicurezza, conferendo ad ogni ambiente personalità, esclusività e tecnologia sia in ambito residenziale che terziario.

Elevata capacità modulare, ottima integrazione estetica, sporgenza di soli 25 millimetri: Domo Center definisce un nuovo standard per la centralizzazione e la razionalizzazione dell’impianto elettrico. Una soluzione innovativa, che facilita l’integrazione dei servizi tradizionali e avanzati all’interno di un unico prodotto.

Per maggiori informazioni:

GEWISS Spa

Via A. Volta, 1

24069 CENATE SOTTO (BERGAMO)

Tel: +39 035 946 111

Fax: +39 035 946 250

pressrelations@gewiss.com

www.gewiss.com/