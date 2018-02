AVE Domus 100: la serie bianca nata per ispirarti

Domus 100 è la serie civile AVE progettata per aumentare la flessibilità in cantiere e la libertà progettuale, con tantissimi design e tecnologie adatti ad ogni tipo di ambiente.

La serie civile Domus 100 di AVE si presenta in una veste altamente innovativa dal punto di vista tecnologico ed estetico. Semplice e minimalista, dal design contemporaneo ed elegante, si inserisce perfettamente in ogni spazio con naturalità e stile, grazie all’equilibrata armonia della sua tonalità bianca (RAL 9010). L’interruttore, liscio, rimane sempre pulito ed essenziale, privo di zigrinature, perfettamente coordinato a tutte le collezioni AVE S44 per esaltare lo stile dell’impianto e degli spazi.

Questa serie civile è stata pensata per essere bella, ma anche funzionale. Gli elementi Domus 100 sono prodotti di qualità superiore, realizzati con materiali raffinati e caratterizzati da grande precisione nello stampaggio delle plastiche. Ogni dettaglio è progettato per minimizzare i tempi ed i costi d’installazione, nonché testato per migliaia di manovre.

L’installatore può fare affidamento su di una gamma completa, che consente di soddisfare le esigenze di massima affidabilità, praticità e velocità d’installazione. Tutti gli apparecchi hanno una profondità ridotta al minimo per lasciare più spazio ai cablaggi; i morsetti ultra-robusti consentono di semplificare queste operazioni; i comandi standard hanno uno speciale tasto illuminabile, mentre i tasti intercambiabili offrono un’ampia disponibilità di simbologie e differenti tipi di illuminazione.

Domus 100 nasce per ispirare nuove soluzioni progettuali. Il colore bianco che contraddistingue questa serie veste con un’impronta estetica innovativa l’impianto elettrico, inserendosi con semplicità in qualsiasi tipo di ambiente e contesto d’arredo. Grazie al supporto universale Sistema 44, tutte le placche AVE S44, dalle versioni base in plastica fino alle placche in vetro e legno, sono compatibili con Domus 100. Ciò significa più flessibilità in cantiere, per accontentare le frequenti richieste last-minute dei clienti finali, ma anche più libertà progettuale per architetti e designers, che possono proporre tutti i materiali, le estetiche S44 e le tecnologie AVE in abbinamento alla serie civile Domus 100.

Una sola serie ad ognuno il suo stile. Domus 100 è perfettamente coordinata alla nuova gamma retrò di AVE, con esclusive collezioni in legno di noce, alluminio, vetro e Corian, per rendere di nuovo attuali le levette per il controllo dell’illuminazione. Domus 100 è la soluzione ideale anche per completare il sistema Ave Touch, dove la tecnologia a sfioro viene declinata attraverso raffinate placche in cristallo, alluminio e tecnopolimero. Per il completamento impianto è possibile scegliere fra placche tradizionali in metallo (Zama 44), in vetro, legno e alluminio (Vera 44), in tecnopolimero (Young 44, Tecnopolimero 44) o placche personalizzabili (Personal 44). Per gli amanti dell’hi-tech, Domus 100 è disponibile anche in versione con tecnologia domotica KNX e proprietaria AVEbus.

Con Domus 100 è semplicissimo trovare la combinazione perfetta per assecondare le necessità impiantistiche, estetiche e di budget per ciascun cliente. Il binomio tecnologia/design, che da sempre contraddistingue la produzione AVE, contribuisce a donare agli ambienti di un carattere innovativo sia sotto il profilo funzionale che estetico.

Scegliere Domus 100 inoltre significa acquistare dei prodotti professionali, non reperibili all’interno del circuito della grande distribuzione organizzata. Con questa decisione AVE ha voluto salvaguardare e tutelare professionalmente distributori e installatori e garantire a chi propone e promuove il marchio AVE prodotti che si distinguono dalla “massa” e aggiungono valore all’impianto e al proprio lavoro.

