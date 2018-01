TEKLA 44: una sola serie, ad ognuno il suo stile

TEKLA 44 è la nuovissima serie civile AVE progettata per ridurre i costi e garantire la massima flessibilità con design e tecnologie adatti ad ogni esigenza.

La serie civile TEKLA 44 rappresenta una scelta precisa da parte di AVE per rispondere ai clienti più esigenti e amanti dei dettagli. Oltre all’impegno consolidato nella tecnologia, AVE si è concentrata sull’estetica, proponendo design ricercati, in particolare nei materiali, che uniscono tradizione, innovazione e che, soprattutto, esaltano la personalità di chi li abbina agli interni della propria casa, come una vera e propria firma di stile.

Il suo punto di forza è il prezzo. TEKLA 44 è stata progettata per ridurre i costi senza rinunciare alla qualità. Questa serie civile vanta materiali plastici innovativi; il tecnopolimero nero opaco dei suoi elementi si inserisce con discrezione in qualsiasi ambiente grazie all’esclusiva morbidezza del suo tono scuro. Gli installatori, così come gli utenti finali, possono risparmiare facendo affidamento su una gamma completa, che permette di assecondare ogni necessità impiantistica. TEKLA 44 propone, infatti, oltre ai tradizionali elementi che compongono l’impianto, anche comandi a bascula e a levetta illuminabili, prese USB, prese shuko e con vari standard internazionali, prese telefoniche RJ11, prese TV, prese dati RJ45, lampade anti-blackout e segnagradino, termostati e cronotermostati, tutti perfettamente coordinati fra loro.

Una sola serie, ad ognuno il suo stile. Innovazione per AVE significa tecnologia, design ed esaltazione degli stili di vita. Grazie al supporto universale S44 si possono scegliere e installare diverse tipologie di placche, a prodotto già murato, e quindi di accontentare anche le frequenti richieste last-minute dei clienti finali. Ciò significa più flessibilità in cantiere, ma anche più libertà progettuale per architetti e designers, che possono proporre tutti le estetiche S44 e le tecnologie AVE in abbinamento alla serie civile TEKLA 44:

Design retrò, il passato è di moda. TEKLA 44 nasce in concomitanza alle collezioni retrò di AVE, esclusiva assoluta sul mercato italiano che ripropone il sistema di accensione/spegnimento a levetta rendendolo di nuovo attuale attraverso placche in vetro, alluminio, Corian (New Style 44) e legno di noce (England Style 44). Il tocco che mancava per dare un nuovo significato all’interior design.

Ave Touch, la luce in un tap. AVE rende la tecnologia touch una realtà quotidiana, offrendo soluzioni progettuali sempre diverse. TEKLA 44 è il sistema ideale per completare impianti touch con placche in vetro (Vera Touch), alluminio (Allumia Touch) o tecnopolimero (Young Touch).

Placche tradizionali, semplicità di stile. Per il completamento impianto è possibile scegliere fra placche in metallo (Zama 44, disponibile anche nella variante con placca verniciabile dal cliente), in vetro, legno e alluminio (Vera 44), in tecnopolimero (Young 44, Tecnopolimero 44) e con placche personalizzabili (Personal 44).

TEKLA 44 è anche domotica. La nuova serie civile AVE si abbina perfettamente alla tecnologia domotica KNX e proprietaria AVEbus consentendo di realizzare impianti all’avanguardia, avanzati, in linea con l’evoluzione dell’abitare.

Flessibilità e scalabilità dei costi. L’ampia gamma di elementi TEKLA 44 permette di creare ambienti moderni e di personalizzarli secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Tutte le placche AVE S44, dalle versioni base in plastica fino alle placche in vetro e legno, sono compatibili con TEKLA 44. In questo modo è semplicissimo trovare la combinazione perfetta per assecondare le esigenze estetiche e di costo per ciascun cliente.

Scegliere TEKLA 44 significa acquistare dei prodotti professionali che, come tali, sono riservati esclusivamente ai professionisti della filiera elettrica. TEKLA 44 è frutto di un solido know-how nel settore, di un’esperienza concreta, maturata a fianco di architetti, tecnici ed installatori per offrire la massima flessibilità, abbinandola a materiali, tecnologie e soluzioni evolute. Il tutto ad un prezzo estremamente accessibile.

Per maggiori informazioni:

Vai alla pagina dedicata

AVE Spa

www.ave.it