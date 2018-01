Smart Home Bot: L’Intelligenza Artificiale rivoluziona la casa connessa

Con Netatmo Smart Home Bot, la casa capisce i suoi abitanti

Netatmo ha presentato, in occasione di CES 2018, il suo nuovo Smart Home Bot, un assistente personale che può essere controllato facilmente tramite Facebook Messenger. Il bot segna una svolta nel settore della smart home: utilizzando, infatti, gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP – Natural Language Processing), Netatmo Smart Home Bot comprende le domande degli utenti, risponde alle loro richieste e controlla ciascun dispositivo connesso Netatmo presente in casa.

In questo modo, è possibile gestire tutti i prodotti Netatmo e “with Netatmo” semplicemente attraverso la chat, anche quando non si è in casa. Con Smart Home Bot, è infatti sufficiente scrivere su Messenger per sapere chi si trova in casa (“Chi è in casa?”), per conoscere le condizioni atmosferiche (“Che tempo fa in questo momento?”) ma anche per dare comandi, come per esempio accendere la luce (“Accendi la luce”) o modificare la temperatura domestica (“Regola la temperatura della camera a 23°C”).

Netatmo Smart Home Bot impara dal dialogo con il cliente, migliorando di volta in volta la sua capacità di comprensione e l’efficienza.

“La casa è ora in grado di comunicare con i suoi abitanti e di agire di conseguenza. Per esempio, il comando “Sto uscendo” farà spegnere le luci, chiudere le persiane e attivare il massimo livello di sorveglianza per le videocamere per la sicurezza. Con Netatmo Smart Home Bot, offriamo ai nostri utenti un’esperienza di smart home personalizzata”, spiega Fred Potter, CEO e fondatore di Netatmo.

I prodotti Netatmo sono già compatibili con i principali assistenti virtuali come Siri, Amazon Alexa e Google Home, che permettono di interagire con la propria abitazione tramite un comando vocale. Con il suo bot, Netatmo permette all’utente di controllare la propria casa da un’unica interfaccia.

“Grazie ai comandi testuali, offriamo al nostro cliente una maggiore mobilità e privacy. Non tutte le persone vogliono utilizzare il comando vocale, soprattutto quando si trovano sui mezzi pubblici o in ufficio. Con questo servizio, invece, ci si può assicurare con discrezione che tutto in casa sia sotto controllo”, afferma Fred Potter.

Sia attivati da comando testuale sia con quello vocale, gli assistenti personali sono in grado di svolgere azioni ripetitive al posto dell’utente e migliorare la propria efficienza. Inoltre, grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale, sono in grado di capire il linguaggio umano.

Tra il 2015 e il 2017, il numero di utenti unici che utilizzano gli assistenti personali virtuali è raddoppiato, raggiungendo i 710 milioni di persone*. Questa cifra potrebbe arrivare a 1,8 miliardi nel 2021*. (* Studio Tractica 2017)

“L’Intelligenza Artificiale segna il passaggio dalla casa connessa alla casa intelligente. L’individuo può finalmente interagire con la propria abitazione, che è in grado di comprenderne esigenze e abitudini. Grazie a questo algoritmo, possiamo proporre ai clienti nuovi scenari su misura, basati sullo stile di vita”, sottolinea Fred Potter.

Impostazioni semplici

La configurazione di Netatmo Smart Home Bot è facile e veloce: basta avviare una conversazione con il bot dalla propria app Messenger.

Disponibilità e compatibilità

Netatmo Smart Home Bot è completamente gratuito e la versione beta è disponibile da oggi, ma solo in inglese. La disponibilità in altre lingue sarà implementata nel 2018.

Il servizio è compatibile con tutti i prodotti Netatmo e relativi accessori, nonché con qualsiasi dispositivo “with Netatmo”.

Netatmo è una rivoluzionaria società per la smart home, che sviluppa prodotti connessi innovativi, intuitivi e dal design accattivante. Davvero intelligenti, i prodotti di Netatmo sono il risultato di una ricerca continua, per aiutare gli utenti a creare una casa più sicura, più sana e più confortevole.

Netatmo realizza attentamente la meccanica, l’elettronica e i software di tutti i suoi prodotti secondo i migliori standard di qualità e crea applicazioni web e mobile in modo da sfruttarne a pieno tutte le loro potenzialità.

Dal 2012 Netatmo ha presentato tredici dispositivi e accessori, suddivisi in quattro categorie:

Weather – la Stazione Meteo Personale e i suoi accessori, il Modulo Aggiuntivo, il Pluviometro e l’Anemometro.

la Stazione Meteo Personale e i suoi accessori, il Modulo Aggiuntivo, il Pluviometro e l’Anemometro. Energy – il Termostato Intelligente e le Valvole per Termosifoni, disegnati entrambi da Philippe Starck.

il Termostato Intelligente e le Valvole per Termosifoni, disegnati entrambi da Philippe Starck. Security – Welcome, la videocamera di sicurezza da interno, e Presence, per l’esterno, e i loro accessori, i Tags, la Sirene da Interno e l’Allarme Intelligente per il Fumo.

Welcome, la videocamera di sicurezza da interno, e Presence, per l’esterno, e i loro accessori, i Tags, la Sirene da Interno e l’Allarme Intelligente per il Fumo. Air care – Healthy Home Coach, monitor intelligente per il clima interno.

Netatmo è una realtà chiave nel panorama della smart home, con prodotti disponibili attraverso varie reti di distribuzione in tutto il mondo, sia nei principali rivenditori che nei canali BtoB.

Attraverso il suo programma “with Netatmo”, l’azienda sviluppa con società specializzate nelle installazioni edili, soluzioni nuove e connesse, da integrare nelle infrastrutture delle abitazioni, sia in caso di nuove costruzioni sia per progetti di ristrutturazione.

Nel Novembre 2015 Netatmo ha ottenuto un finanziamento “Serie B” di 30 milioni di euro. La società ne aveva raccolti €4.5 milioni nel 2013.

