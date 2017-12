U.S.D. Scanzorosciate Calcio: luce nuova su una storia di successi

Il campo da calcio di Scanzorosciate, nella bergamasca, è stato protagonista di un relamping completo dell’impianto di illuminazione. I nuovi apparecchi Smart[Pro] garantiranno minor spreco di CO₂ e di energia, oltre che una riduzione dei costi di consumo e manutenzione.

Situato in zona collinare ai piedi delle Alpi Orobie, a circa 7 chilometri da Bergamo, il comune di Scanzorosciate conta circa 10 mila abitanti, dislocati in ben 5 frazioni. Il centro sportivo è situato nel territorio di Scanzo e conta 3 campi da calcio e una pista di atletica. Fondato nel 1967, il centro è nato in contemporanea alla società, l’Unione Sportiva Scanzorosciate, che il 28 giugno ha festeggiato i suoi primi 50 anni, testimoni di una scalata della prima squadra di calcio dalla terza categoria alla Serie D.

“L’anno della promozione dall’Eccellenza alla Serie D è successo per noi un piccolo di miracolo sportivo: mai ci saremmo immaginati di poter vincere un campionato composto da squadre con budget anche doppio rispetto al nostro. Tuttavia è successo e la cosa non può che renderci orgogliosi. Il miglior regalo per il cinquantenario della nostra Società”. Queste le parole di Flavio OBERTI, Presidente della U.S.D. Scanzorosciate Calcio. “Il campo su cui è stato effettuato l’intervento di relamping è quello in erba sintetica, inaugurato nel 2010. Uno dei vantaggi principali è sicuramente di tipo economico: i fari sono accesi quasi tutti i giorni dalle 15 fino a sera, con una spesa energetica importante. Il nuovo impianto ci consentirà di risparmiare fino al 50% sulla bolletta, utilizzando contemporaneamente il 100% degli apparecchi. Al contrario di quanto succedeva in precedenza, quando per risparmiare dovevamo accenderne solo la metà”.

Altro vantaggio da segnalare riguarda sicuramente l’uniformità di luce che i nuovi Smart[PRO] garantiscono sull’intero terreno di gioco, come conferma Gino CORNALI, Presidente della Polisportiva Scanzorosciate: “Frequentando il centro sportivo posso testimoniare che la differenza di illuminazione e in particolare di omogeneità luminosa sull’intero campo è evidente anche ad occhio nudo. Con i vecchi fari si notavano evidenti zone d’ombra, che non consentivano agli atleti di svolgere le normali attività di allenamento in totale sicurezza e serenità”.

L’intervento di riqualificazione dell’impianto illuminotecnico di Scanzorosicate è stato effettuato dal team di esperti GEWISS e CORUS. I protagonisti del progetto Football Innovation hanno seguito direttamente tutte le attività del progetto, dall’audit energetico iniziale fino alla progettazione e alla successiva messa in opera. Con una particolarità: “L’installazione degli apparecchi è stata effettuata in tempi record, solo due giorni”, spiega Davide BONALUMI, direttore operativo di Corus” Il motivo? La prima squadra doveva iniziare la preparazione atletica estiva prima dell’inizio del campionato, quindi era richiesta l’immediata disponibilità del campo e dell’impianto nel pieno delle sue funzionalità. Per fortuna, grazie alla nostra squadra di installatori esperti, il lavoro è stato portato a termine nei tempi richiesti, senza riscontrare problematiche”.

Tutti i vantaggi della tecnologia LED di GEWISS sono ben riassunti da questi numeri: “Abbiamo installato 28 apparecchi a LED Smart[PRO] di GEWISS“, dichiara Bonalumi, “che consentiranno un risparmio annuo sulla bolletta di circa 3˙000 euro. Con le vecchie lampade fluorescenti si spendevano oltre 6˙500 euro annuali, equivalenti ad un consumo energetico di 26˙400 kWh e 14 tonnellate di CO₂. Il guadagno è quindi duplice: sia in termini di energia pulita, sia per quanto riguarda i costi. Con un Payback dell’investimento calcolato in circa 4 anni“.

Oltre alla Polisportiva, il relamping del campo da gioco ha visto l’impegno concreto anche del Comune: “L’investimento per la realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico”, spiega Davide CASATI, Sindaco di Scanzorosciate, “è stato coperto integralmente dal Comune. I nostri obbiettivi, da amministratori del territorio, erano tre: ridurre l’inquinamento luminoso, migliorare le quotidiane attività degli atleti e avere la possibilità di risparmiare economicamente sul costo dell’energia. Possiamo ritenerci più che soddisfatti e auspichiamo che questo modello virtuoso possa essere replicato anche su altri centri sportivi che necessitino di interventi di riqualificazione”.

FOOTBALL INNOVATION UNO SCHEMA SEMPLICE PER UN’AZIONE VINCENTE

Nato dalla collaborazione fra la Lega Nazionale Dilettanti, GEWISS e CORUS, il progetto FOOTBALL INNOVATION offre alle società dilettantistiche soluzioni che interessano i sistemi per l’illuminazione di campi, spogliatoi, tribune, parcheggi, locali tecnici, magazzini ed uffici, così come i dispositivi per il comando, la gestione, la protezione e la distribuzione dell’energia in tutte le aree interne ed esterne delle strutture sportive. Grazie infatti ad un know-how pluridecennale, GEWISS è in grado di offrire oltre 20.000 prodotti che soddisfano ogni esigenza in ogni contesto applicativo. Il contributo di CORUS, business partner di GEWISS, è invece fondamentale per tutte le attività di diagnosi, progettazione e realizzazione degli impianti sportivi LND, integrando la qualità dei prodotti GEWISS con le elevate competenze ingegneristiche, le qualifiche e le certificazioni necessarie alla messa in opera e manutenzione delle strutture.

I dirigenti delle società sportive interessate potranno aderire dal sito www.footballinnovation.it e saranno assistiti in ogni fase del processo: il personale CORUS – che potrà essere contattato scrivendo a footballinnovation@corusitalia.it o telefonando al numero verde 800901015 – offrirà un’assistenza completa dal sopralluogo al progetto tecnico, dall’offerta economica all’installazione, fino alla gestione dei rapporti con l’amministrazione locale e all’assistenza finanziaria che consente alle società sportive di ammortizzare l’intero importo degli interventi di riqualificazione in 60 rate mensili costanti.

