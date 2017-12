New Style 44 in Corian, un’idea minimal per spazi luminosi

New Style 44 rivoluziona il concetto di controllo con placche in Corian, resistenti e durature, abbinate ad esclusivi comandi a levetta illuminabili.

Dedicata agli spiriti liberi, a chi ricerca la massima tranquillità ed armonia nella purezza del colore, la collezione AVE New Style 44 si affida alla solidità del Corian per riflettere, tramite le sue placche bianche, le geometrie semplici dei comandi a levetta. Un’evoluzione contemporanea per spazi fuori dagli schemi, aperti e rigorosamente puliti, genuini e minimalisti.

Esclusiva assoluta sul mercato italiano, New Style 44 è il risultato di una scelta precisa da parte di AVE, per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti. Dopo esser stata la prima azienda italiana ad applicare la tecnologia touch al settore elettrico, AVE si presenta oggi nuovamente innovativa reinterpretando il modo di accendere la luce: New Style 44 recupera il sistema di accensione/spegnimento a levetta rendendolo di nuovo attuale, moderno.

Design ricercati e materiali nobili si abbinano alla miglior tecnologia per dare vita ad un concept unico nel suo genere. La serie New Style 44 in Corian consente di personalizzare i comandi attraverso una proposta completa di deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato. Inoltre, non solo i comandi, ma anche le prese di corrente shuko bipasso recuperano il medesimo design innovativo, permettendo ad architetti e progettisti di proporre delle soluzioni nuove, complete ed esteticamente coordinate tra loro.

Disponibile sia per scatola tonda sia per scatola rettangolare e rivolta, dunque, al più ampio mercato internazionale, la serie AVE New Style 44 in Corian trova la sua naturale collocazione in abbinamento ad arredi essenziali, allinterno di open space e ambienti minimalisti, dove può restituire il suo bianco luminoso in modo unico. Per il completamento impianto questa collezione si abbina alla serie civile Domus, per chi volesse mantenere la colorazione bianca, e a TEKLA 44, la nuovissima serie civile nata dai centri ricerca AVE progettata per aumentare la flessibilità proponendo tutte le soluzioni del Sistema 44 nel colore nero opaco/grigio antracite.

La serie New Style 44 è disponibile anche nelle versioni in vetro e alluminio che, assieme alla collezione England Style 44 in legno, vanno a comporre l’offerta della nuovissima gamma retrò di AVE. Tre proposte diverse, ognuna dedicata ad un modo diverso di vivere e di interpretare gli spazi. Illumina il tuo stile con AVE.

AVE Spa

www.ave.it