Brilla luce GEWISS sulle piste del Winter Park

Il nuovo parco divertimenti invernale installato presso il centro commerciale Oriocenter risplende grazie ai dispositivi a LED di GEWISS, che sarà anche Main Sponsor dell’iniziativa.

9.000 mq in totale, una pista da sci e da snow di 75mt, una di pattinaggio di 600mq e oltre 300mila persone attese: questi i numeri che descrivono Winter Park, il sontuoso parco divertimenti presente da sabato 2 dicembre a mercoledì 31 gennaio 2018 nell’area parking di Oriocenter, uno dei mall più grandi d’Italia. GEWISS è presente al Winter park in qualità di Main Sponsor, illuminando l’intero complesso con apparecchi Smart[PRO] e Smart[4], oltre che con l’installazione di uno Chalet, punto di riferimento per tutti coloro che durante la visita al parco vorranno conoscere il mondo di soluzioni illuminotecniche GEWISS.

“Siamo orgogliosi di collaborare al fianco di Oriocenter in questa bellissima iniziativa e di aver contribuito alla riqualificazione dell’impianto illuminotecnico non solo del Winter Park, ma anche di buona parte dei parcheggi del mall”, spiega Luca BOSATELLI, CEO e Vice Presidente di GEWISS. “L’iniziativa si inserisce in un percorso che l’Azienda sta tracciando per lo sviluppo di un’idea ben precisa di illuminazione, che punta a migliorare qualità e comfort di ogni ambiente, dai centri commerciali alle strutture logistiche, dagli impianti sportivi agli spazi urbani, abbattendo il consumo di energia e i costi di manutenzione”.

Oltre un centinaio i dispositivi Smart[PRO] e Smart[4] che illuminano l’intera area del Winter Park, garantendo la migliore qualità della luce e il massimo del risparmio energetico. Inoltre, sono più di 3400 i corpi illuminanti della famiglia Smart[3] installati nei parcheggi della struttura, sostituendo il vecchio impianto di illuminazione con apparecchi a Led di ultima generazione.

I dispositivi d’illuminazione a LED di GEWISS fanno della poliedricità funzionale e applicativa il proprio punto di forza, interpretando al meglio l’esigenza di riduzione dei consumi degli impianti esistenti e le necessità di realizzare nuovi impianti tecnologicamente avanzati. Tutto questo con il più rapido ritorno dell’investimento, poiché il ricorso alle soluzioni illuminotecniche GEWISS consente un risparmio energetico dal 50% all’80% rispetto alle soluzioni tradizionali, grazie anche all’utilizzo di sistemi avanzati di sensoristica.

Smart[PRO], una nuova luce per lo sport.

La ricerca GEWISS ha portato alla messa a punto di un innovativo progetto specificatamente studiato per l’impiego in grandi aree: Smart[PRO]. Tutti i vantaggi di una sofisticata tecnologia LED sono oggi contenuti in una struttura robusta e funzionale , creata per resistere nel tempo garantendo una eccezionale qualità della luce e necessitando di una manutenzione minima.

Il vantaggio rispetto alle vecchie tecnologie è considerevole e facilmente quantificabile. Il brevetto GEWISS assicura vantaggi sia in termini di sicurezza e comfort visivo, sia dal punto di vista del risparmio energetico ed economico , grazie ai minori consumi e ad una gestione molto ridotta rispetto agli impianti tradizionali.

ll nuovo proiettore, disegnato e prodotto in Italia, si basa su una pratica struttura modulare che consente di affrontare ogni progetto di illuminazione razionalizzando il più possibile l’impianto, senza sprechi e in ottemperanza alle differenti normative e certificazioni. La struttura in alluminio pressofuso, i moduli LED di ultima generazione, le resistenti finiture superficiali e i robusti sistemi di staffaggio consentono installazioni rapide e durature su ogni struttura di pali esistente, riducendo tempi e costi di intervento.

Smart[3]: eleganti, efficienti, versatili e sicure.

Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED di brevetto GEWISS composta dalle versioni Smart[3], Smart[3] S e Smart[3] C. Efficienza, lunga durata, versatilità, eleganza delle linee, alti livelli di protezione e sicurezza. Grazie alla serie Smart [3] è possibile ottenere una riduzione del consumo energetico di oltre il 50% rispetto alle plafoniere con sorgenti tradizionali e con la versione Smart [3] S il risparmio può arrivare all’80%.

È infatti possibile ottenere un’elevata emissione luminosa degli apparecchi con una minore potenza assorbita, riducendo sensibilmente il numero di plafoniere installato. Per risparmiare illuminando e illuminare assicurando il massimo comfort visivo.

Smart[4], l’illuminazione diventa sostenibile.

Smart[4] di GEWISS è l’apparecchio studiato per offrire una luce sostenibile nei contesti più eterogenei e nei quali il must è la performance illuminotecnica. Poliedrico, razionale e sostenibile, Smart[4] può essere infatti all’occorrenza proiettore o plafoniera e fornire prestazioni finalizzate ai differenti contesti.

La versione Smart[4] 2.0, poi, è ancora più efficiente ed affidabile con le nuove sorgenti LED EXTREME HIGH POWER (XHP70). I nuovi LED consentono un aumento di efficienza di sistema fino al 20%, con un mantenimento del flusso luminoso prolungato nel tempo (L80 fino a 100.000h).

