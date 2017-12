All’ISE 2018 Crestron mostrerà una tecnologia per ogni spazio

Tutti i più recenti sviluppi tecnologici firmati Crestron potranno essere esaminati visitando lo stand C20 della sala 2.

Durante l’edizione 2018 dell’Integrated Systems Europe, Crestron, leader mondiale nella produzione di tecnologia avanzata per l’automazione e il controllo, mostrerà le sue più recenti soluzioni per la casa e per gli spazi commerciali.

Presso il centro congressi RAI di Amsterdam, nel corso dell’evento di quattro giorni, l’Azienda svelerà nuovi prodotti e partnership, offrirà corsi di formazione on-site e parteciperà a diversi eventi (tra cui SCHOMS e il programma German Hosted Buyer).

Presso lo stand Crestron verranno fornite agli integratori, agli specificatori e agli utenti informazioni su come Crestron intende vincere le sfide dello spazio di lavoro moderno, tra cui il suo pluripremiato DM NVX, l’unica soluzione audio/video di rete completa in grado di supportare i protocolli di sicurezza di rete standard senza alcuna latenza, le soluzioni audio aziendali Crestron, la distribuzione su cloud, le nuove unità di controllo delle presentazioni multimediali all’avanguardia e molto altro ancora.

La novità di quest’anno è costituita dallo stand dedicato al residenziale in cui Crestron mostrerà le sue più recenti soluzioni per la casa incentrate sulla velocità e sull’efficienza della distribuzione garantendo al contempo personalizzazione e un’esperienza utente fuori dall’ordinario. All’evento saranno presenti le nuove interfacce utente, come tastiere e telelcomandi, nonché le nuove splendide soluzioni dedicate alle tende.

Non diversamente dagli scorsi anni, l’Azienda avrà una presenza di massimo rilievo nella Fiera e, in base alla pianificazione, i suoi quattro giorni all’ISE saranno pieni di nuovi annunci, sessioni di formazione, presentazioni, dichiarazioni riguardanti l’edizione annuale degli Integration Awards, visite guidate per la stampa, eventi di intrattenimento come la serata Cresfest e novità sui prodotti.

Formazione: Quest’anno, la formazione coprirà sia lo spazio residenziale che lo spazio commerciale.

Tutti i corsi si terranno nel corso dei 4 giorni della Fiera. Trovate le descrizioni dei corsi, le programmazioni e le informazioni sulla registrazione qui: http://campaign.crestroneurope.com/ise-training

Meeting Progettisti: I progettisti usufruiranno della preziosa occasione di conoscere in anteprima la roadmap della tecnologia Crestron e le sue più recenti offerte di prodotti e partnership. Dan Jackson, Director of Enterprise Technology, Crestron e Stijn Ooms, Director of Technology, Crestron EMEA.

Presentazioni: Quest’anno Crestron è lo sponsor principale sia per il settore delle soluzioni di Unified Communications di AVIXA che per il segmento delle soluzioni commerciali. Gli esperti in materia Crestron saranno inoltre gli oratori di massimo rilievo per il segmento delle soluzioni di integrazione evoluta per edifici di CEDIA

Premi: L’iniziativa annuale Crestron Integration Awards è stata concepita per riconoscere i progetti di controllo e automazione più eccellenti basati su tecnologia Crestron. Le proposte vengono sottoposte alla valutazione di una giuria indipendente. La presentazione dei vincitori avrà luogo presso lo stand dell’Azienda, alle ore 15:00 di mercoledì 7 febbraio.

Visita guidata per la stampa: I rappresentanti della stampa sono invitati a partecipare a una visita concepita nello specifico per loro, che si terrà il primo giorno dell’ISE, subito dopo l’apertura ufficiale della fiera presieduta da Mike Blackman. Quest’anno verrà proposta una visita guidata dedicata agli spazi residenziali e commerciali.

Per registrarsi:

Visita guidata per la stampa degli spazi residenziali: http://campaign.crestroneurope.com/residential-press-tour

Visita guidata per la stampa degli spazi commerciali: http://campaign.crestroneurope.com/commercial-press-tour

Per prenotare riunioni private nella tua lingua locale con un esperto Crestron, invia un’e-mail a pmeeuwen@crestron.eu.

Cresfest: La celebre serata di intrattenimento organizzata da Crestron è un momento fortemente atteso. L’evento, a cui parteciperanno personalità di rilievo e a cui si potrà prendere parte solo su invito, è contrassegnato come il più accattivante di tutto il calendario dell’esibizione ISE e avrà luogo mercoledì 7 febbraio. Registra il tuo interesse a partecipare alla Cresfest qui: http://campaign.crestroneurope.com/cresfest-expression-of-interest

Per registrarsi a questi eventi, visitare il sito Web http://crestronISE.com. I rappresentanti dei media che desiderano ulteriori informazioni possono contattare il team PR di Crestron EMEA nella persona di Petra van Meeuwen all’indirizzo pmeeuwen@crestron.eu

Per ulteriori informazioni:

www.crestron.com

Amy Amesbury

Dirigente Pubbliche relazioni EMEA

Crestron EMEA

Munro House – Portsmouth Road

Cobham, Surrey – KT11 1TF

Tel.: 0845 873 8787