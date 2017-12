10 cose da fare a casa prima di partire per una vacanza

Si avvicina il ponte di dicembre e le vacanze di Natale sono alle porte: prima di partire, Honeywell suggerisce un decalogo di cose da fare per la casa, prima di partire e staccare – non solo metaforicamente – la spina.

Honeywell (NYSE: HON), azienda leader in ambito home comfort e sicurezza da oltre 125 anni, propone dieci semplici accorgimenti per migliorare la sicurezza delle nostre abitazioni in vista del ponte di dicembre e delle prossime vacanze natalizie.

Non scrivete dove andrete sui social media

Evitate di condividere pubblicamente i vostri piani di viaggio, annunciando al mondo che la vostra casa sarà vuota. Potrete sempre postare le foto al vostro ritorno.

Tenete d’occhio la vostra casa

Installate una videocamera di sicurezza in modo da tenere d’occhio la vostra casa in tempo reale. Le videocamere più smart riconoscono anche gli allarmi fumo e i rilevatori di monossido di carbonio, a complemento dei sistemi di allarme già presenti in casa.

Impostate il termostato

Se avete un termostato smart basterà attivare l’opzione di geofencing, e siete già pronti per partire. Al vostro ritorno potrete azionare nuovamente il riscaldamento da remoto. Ci sono anche termostati con la modalità “vacanza”: ricordate di impostare il numero esatto di giorni! Se invece avete un termostato programmabile di generazioni precedenti, suggeriamo di impostare la temperatura fra 16° e 18°C in modo da risparmiare energia.

Organizzate la consegna della posta

Evitate di farvi consegnare pacchi mentre siete via, oppure accordatevi con i vicini o con il custode.

Chiudete le canne fumarie

Se avete un caminetto, tenete alla larga animali, uccelli e insetti assicurandovi che la canna fumaria sia ben chiusa.

Controllate il contenuto del frigorifero

Fate attenzione alle date di scadenza e consumate o date via i prodotti deperibili.

Mettete al sicuro gli oggetti di valore

Assicuratevi di portare con voi gli oggetti di valore oppure accertatevi che siano in un luogo sicuro, come una cassaforte. In alternativa, potreste affidarli a una persona di fiducia come un parente o un amico.





Al riparo da gelate o allagamenti

Esistono sul mercato dispositivi da installare vicino alle tubature soggette a congelamento o perdite che in caso di anomalie danno l’allarme tramite app dando così agli utenti la possibilità di intervenire tempestivamente.

Organizzatevi con i vicini per curare le piante

Se ai vicini avete affidato il ritiro della posta, potrete anche chiedere loro di dare un’occhiata alle vostre piante e innaffiarle quando serve. Non dimenticatevi di portar loro un regalo quando tornate!

Impostate l’accensione delle luci

Per evitare che la casa appaia costantemente al buio, installate dei timer sui punti luce di diversi locali e impostateli in modo che si accendano e spengano a orari diversi. Assicuratevi inoltre di regolare la programmazione in modo che chi stesse facendo la posta alla vostra casa pensi che siate in ferie, ma sempre a casa.

