SIEC a Smart Building Expo: tutti gli incontri in agenda

È corposo ed articolato il programma degli incontri di SIEC organizzati all’interno di Smart Building Expo: gli short track, AV Experience Lab (il workshop interattivo), le pillole informative sull’attività di certificazione, l’annuale convention SIEC, corsi su progettazione AV, HdBaseT, webinar.

Nel dettaglio:

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Audio Video Control per il settore marine – Short Track SIEC

(Relatore Claudio Mazzucchelli, consigliere SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 11.00 – 11.30

Audio Video Control per l’ufficio 4.0 – Short Track SIEC

(relatore Gualtiero Anselmetti, consigliere SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 14.00 – 14.30

Servizi di Videoconferenza e Collaborazione in cloud a confronto – Webinar

(relatore Gualtiero Anselmetti, consigliere SIEC)

Negli ultimi anni sono nati e si sono consolidati numerosi servizi di webconference e videoconferenza in cloud. In questo scenario particolarmente affollato, il webinar si propone di far luce sulle funzionalità chiave dei maggiori servizi e sulle loro differenze, affrontando anche i temi dell’interoperabilità tra di loro e con i protocolli standard H.323 e SIP.

Spazio SIEC – ore 16.00 – 17.00

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

Audio Video Experience Lab

Workshop interattivo In collaborazione con SIEC

Sala Leonardo – ore 10.30 – 13.30

Audio Video Control per il museo 4.0 – Short Track SIEC

(Relatore Christian Pieretto, consigliere SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 12.00 – 12.30

Principi di base per la progettazione Audio Video

(Relatore Cesare Capitanio)

Evento SIEC

Sala Galileo – ore 14.30 – 17.30

Audio Video Control per il mondo del retail – Short Track SIEC

(Relatore Johannes Lampe, consigliere SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 15.30 – 16.00

VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Audio Video Control per l’Industria 4.0 – Short Track SIEC

(Relatore Roberto Vogliolo, consigliere SIEC)

Sala Volta – ore 10.00 – 10.30

Seminario tecnico sulla tecnologia HDBaseT

(Relatore Alessandro Poretti)

Evento SIEC

Sala Galileo – ore 10.30 – 13.30

Audio Video Control per la formazione – Short Track SIEC

(Relatore Emiliano Faccioli, segretario SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 12.00 – 12.30

Audio Video Control per il settore trasporti – Short Track SIEC

(Relatore Ennio Prase, Vice Presidente SIEC)

Spazio Smart Building-NEC Forum – ore 14.00 – 14.30

La prassi UNI per la certificazione professionale dei System Integrator

(Relatore Carla Conca, Presidente SIEC)

Evento SIEC

luogo e orario da definire

Il programma culturale Audio Video Lab è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni:

www.sieconline.it

segreteria@sieconline.it