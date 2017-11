Settimana Bioarchitettura e Domotica 2017

Edizione 2017 della SETTIMANA sarà itinerante e si svolgerà tra Modena, Mirandola e Vignola.

Evento di punta del territorio per quanto riguarda le anteprime sul progettare e costruire sostenibile, vede tecnici ed esperti del settore confrontarsi.

Il programma, molto ricco e all’avanguardia, propone una rassegna di best practices locali, nazionali e internazionali che si alternano per una settimana con un susseguirsi di convegni, seminari tecnici e workshop tecnici sulla sfida del progettare, costruire, ricostruire, riqualificare sostenibile e intelligente, con risparmio energetico e in sicurezza valutando anche vari strumenti finanziari che consentono di accelerare gli investimenti di riqualificazione.

Un comitato tecnico coordinato da AESS si è riunito periodicamente per assicurare un programma dall’alto contenuto scientifico.

La manifestazione, è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Le sessioni sono soggette all’attribuzione di crediti formativi professionali da parte di Ordini e Collegi professionali che hanno collaborato alla messa a punto del programma.

PROGRAMMA:

LUNEDI 27 NOVEMBRE 2017 – CONVEGNO ore 9.30 – 13.30 | SEDE AESS| via Enrico Caruso 3 | Modena

RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEL COSTRUITO: FOCUS SU ENERGIA E RESTAURO NEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E VINCOLATO

Sinergia tra patrimonio culturale ed efficienza energetica: realtà o utopia? La sessione d’apertura, intende approfondire il tema tramite interventi, case history e approcci innovativi al fine di promuovere e valorizzare una riqualificazione sostenibile di edifici storici e dei processi di restauro.

SESSIONE FUORI SEDE AESS: MIRANDOLA

LUNEDI 27 NOVEMBRE 2017 – CONVEGNO ore 14.30 – 18.30 | Mirandola | Modena

LO STATO DELL’ARTE SULLA RICOSTRUZIONE SOSTENIBILE

Un aggiornamento tecnico sui vari approcci utilizzati negli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici. Il programma messo a punto in stretta collaborazione con il Comune di Mirandola, propone lo stato dell’arte raccontato tramite la presentazione di interventi su edifici che rappresentano l’identità del territorio post-sisma

SESSIONE FUORI SEDE AESS: MODENA AUDITORUIM TECNOPOLO

MARTEDI 28 NOVEMBRE 2017 – CONVEGNO ore 9.30-13.30 | Auditorium del Tecnopolo di Modena – Via P. Vivarelli 2

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT: TRA REGOLE E MERCATO

L’utilizzo degli Energy Performance Contract – EPC è oggi particolarmente discusso sia dalle amministrazioni che dal mercato. La giornata si pone l’obiettivo di fare chiarezza sulle modalità tecniche e gli ambiti di operatività di questa tipologia contrattuale oltre che sulla sua diffusione nel sistema italiano. Si intende quindi offrire uno spunto non solo teorico ma anche operativo sul suo utilizzo.

SESSIONE FUORI SEDE AESS: MODENA AUDITORUIM TECNOPOLO

MARTEDI 28 NOVEMBRE 2017 – CONVEGNO ore 14.30-18.30 | Auditorium del Tecnopolo di Modena – Via P. Vivarelli 2

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Gli strumenti finanziari consentono di accelerare gli investimenti di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e privato. Diversi sono i prodotti messi a disposizione dalle istituzioni finanziarie. L’evento vuole mettere a confronto gli strumenti disponibili sul mercato al fine di renderli più fruibili da parte delle aziende private e degli enti.

CHIUSE ISCRIZIONI: MERCOLEDI 29 NOVEMBRE 2017 – SEMINARIO TECNICO ore 9.30 – 13.30 | SEDE AESS| via Enrico Caruso 3 | Modena

LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DELL’EMILIA-ROMAGNA

CHIUSE ISCRIZIONI: MERCOLEDI 29 NOVEMBRE 2017 – SEMINARIO TECNICO ore 14.30 – 18.30 | SEDE AESS| via Enrico Caruso 3 | Modena

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO: CASE HISTORY, MATERIALI, INCENTIVI E AGEVOLAZIONI FISCALI

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017 – SEMINARIO TECNICO ore 9.30 – 13.30 | SEDE AESS| via Enrico Caruso 3 | Modena

SOSTENIBILITA’, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA: OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

Cosa possono fare le imprese per andare verso l’innovazione e la sostenibilità? Se ne parla con i Clust- ER: soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti, risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna. Si parla di CAM come strumenti utili per arrivare a questi obiettivi e a seguire presentazioni di best practices per sostenibilità di prodotto, processo e sede aziendale e prodotti finanziari

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017 – WORKSHOP TECNICO ore 14.30 – 18.30 | SEDE AESS| via Enrico Caruso 3 | Modena

COSTRUIRE UN FUTURO DI QUALITA’: AGGIORNAMENTI E NOVITA’ CASACLIMA, MATERIALI, TECNOLOGIE ED IMPIANTI

Una collaborazione tra AESS, CasaClima Network Emilia-Romagna e l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, per presentare aggiornamenti e novità su protocolli e strumenti. La seconda parte è svolta in collaborazione con Aziende Partner con le quali si approfondiranno materiali, strutture in legno e impianti.

SESSIONE FUORI SEDE AESS: ROCCA DI VIGNOLA

VENERDI 1 DICEMBRE 2017 – SEMINARIO TECNICO ore 9.30 – 13.30 | ROCCA DI VIGNOLA, Sale dei Contrari |Via Ponte Muratori | Vignola, Modena

RIQUALIFICARE L’EDILIZIA SCOLASTICA, SICUREZZA E COMFORT

In collaborazione con Edicom Edizioni, si affronta il tema dell’edilizia scolastica. La maggior parte degli edifici scolastici italiani versa ancora in condizioni critiche sia per quanto riguarda le condizioni statiche quanto anche per quelle energetiche. La mancanza di manutenzione, in primis, ha portato infatti gli immobili scolastici ad una necessaria riqualificazione. Si parlerà di questo nella suggestiva Rocca di Vignola, edificio castellano in provincia di Modena.

SESSIONE FUORI SEDE AESS: ROCCA DI VIGNOLA

VENERDI 1 DICEMBRE 2017 – CONVEGNO ore 14.30 – 18.30 | ROCCA DI VIGNOLA, Sale dei Contrari |Via Ponte Muratori | Vignola, Modena

I MIGLIORI EDIFICI GREEN DEL TERRITORIO NAZIONALE: IL PREMIO SOSTENIBILITA’ 2017 IN ROCCA

Bioarchitettura e innovazione: queste le parole chiave del Premio Sostenibilità che ha selezionato a livello nazionale le buone pratiche del progettare e costruire Green. Al centro la presentazione delle migliori realizzazioni a livello nazionale. Oltre ai consueti riconoscimenti assegnati dalla Giuria tecnica, quest’anno verrà attribuito il Premio del Pubblico 2017. Il tutto ambientato nella suggestiva Rocca di Vignola.

Per maggiori informazioni:

www.settimanabioarchitetturaedomotica.it