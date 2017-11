AVE England Style 44 in legno: tra passato e presente

Con la nuova collezione England Style 44, AVE abbina la miglior tecnologia al fascino naturale del legno di noce, un particolare nobile per personalizzare i propri interni con un tocco retrò.

Tra passato e presente: l’amore per la tradizione e il fascino di oggetti e arredi intramontabili. È con questi presupposti che AVE presenta la nuovissima linea England Style 44 in legno. Per riscoprire il valore del tempo è ora sufficiente alzare o abbassare una levetta.

La collezione England Style 44 si inserisce infatti all’interno dell’innovativa gamma retrò di AVE che, puntando alla valorizzazione estetica del passato, propone un originale concept per il controllo dell’illuminazione. AVE recupera il sistema di accensione/spegnimento a levetta e lo rende di nuovo attuale, moderno, rivoluzionario. Nascosta dietro i comandi si trova difatti il meglio della tecnologia AVE: deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato.

Completa di placche con finestra per inserimento dei frutti, la serie England Style 44 si rivolge a chi sa apprezzare la qualità materica del legno ed è alla ricerca di un particolare nobile per personalizzare i propri interni. England Style 44 si abbina perfettamente ad ambienti classici ed arredi vintage, proponendosi come la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni. Le levette in vero ottone s’innestano sulle superfici vive e naturali del legno di noce, mentre il logo AVE diventa la firma per riscoprire nel passato un tesoro inestimabile.

Come l’intera gamma retrò, di cui fanno parte anche le collezioni New Style 44 in vetro, alluminio e Corian, la serie England Style 44 è un’esclusiva assoluta sul mercato italiano. Disponibili sia per scatola tonda sia per scatola rettangolare e rivolte, dunque, al più ampio mercato internazionale, le placche England Style 44 e New Style 44 possono integrare, oltre ai comandi, anche le prese di corrente shuko bipasso bianche della serie DOMUS e quelle nero/grigio antracite opaco della nuovissima serie civile TEKLA 44. Per il completamento impianto le collezioni retrò si affidano alle soluzioni Sistema 44 di queste due serie civili, offrendo con TEKLA 44 anche frutti con tecnologia domotica KNX.

England Style 44 di AVE nasce per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti. La migliore tecnologia si abbina ad un’estetica senza precedenti e a materiali di pregio. L’accostamento fra la bellezza naturale del legno e l’aspetto dorato dell’ottone esaltano lo stile dell’ambiente, valorizzando l’impianto elettrico in una sintesi perfetta fra passato e presente, tradizione e innovazione.

England Style 44, la scelta migliore per interni classici e vintage.

Per maggiori informazioni:

Vai alla pagina dedicata

AVE Spa

www.ave.it