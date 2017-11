Aspiratori ASSIALI MODELLO 90: la gamma DomusAir di AVE cresce ancora

Con un diametro di soli 90mm e grazie al perfetto coordinamento estetico con la serie Domus Touch, i nuovi aspiratori assiali si inseriscono piacevolmente in qualsiasi ambiente garantendo prestazioni e silenziosità elevate ad un costo accessibile.

Realizzata per garantire un perfetto ricambio dell’aria in piccoli e medi ambienti, la gamma di aspiratori assiali DomusAir di AVE si amplia ancora inserendo i nuovi modelli con diametro da 90mm. Questi dispositivi, proprio grazie al diametro ridotto e ad un design unico ed esclusivo, si prestano ad essere inseriti sia in contesti residenziali che terziari, assicurando elevate prestazioni tecnologiche e la massima silenziosità ad un prezzo contenuto.

I nuovi aspiratori ASSIALI MODELLO 90 possono essere installati a parete, a soffitto o a finestra in tubazioni con diametro interno inferiore ai 100mm. Sono dunque la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni, in sostituzione di vecchi aspiratori e qualora il condotto previsto abbia dimensioni interne non standard. In presenza di un tubo già murato, magari non specifico per la ventilazione, gli aspiratori da 90mm possono diventare una risposta adeguata alle esigenze installative.

Affidabili ed estremamente funzionali, gli aspiratori ASSIALI MODELLO 90 di AVE offrono ottime prestazioni in termini di silenziosità e consumi energetici ridotti. Questi dispositivi sono stati concepiti per espellere l’aria viziata direttamente all’esterno o tramite brevi condotti lineari (max. 1,5m di lunghezza) e possono essere dotati di un motore a cuscinetti a sfera “long life”, che permette un utilizzo anche continuo del prodotto (oltre 30.000 ore), assicurando un funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo, oppure di un motore standard a bronzine auto-lubrificanti.

Gli aspiratori ASSIALI MODELLO 90 di AVE esibiscono inoltre delle caratteristiche tecniche che li rendono estremamente resistenti e durevoli. Realizzati in materiale plastico riciclabile di alta qualità, i nuovi aspiratori Ø90mm offrono un’elevata resistenza agli urti e ai raggi UV, che ne assicura un’altrettanta elevata longevità nel tempo.

Come tutti gli aspiratori assiali della gamma DomusAir, anche i diametri da 90mm si contraddistinguono per il perfetto coordinamento estetico (medesime linee, stesso materiale plastico e colore bianco RAL9010 lucido) con Domus Touch, la serie civile AVE progettata per facilitare il lavoro all’installatore ed integrarsi in qualsiasi ambiente. Gli addetti ai lavori possono scegliere tra diverse proposte: gli aspiratori assiali Ø90mm sono disponibili nelle linee ELICAL ed ELICAL TOP con griglia frontale standard (codice VNS…), AXIAL con design estetico minimalista (codice VND…) e GRID con alette automatiche interne (codice VNA…), in versione base o con timer integrato per il ritardo dello spegnimento.

I nuovi aspiratori ASSIALI MODELLO 90 di AVE sono in grado di andare incontro alle esigenze estetiche della committenza e soddisfare le più disparate necessità legate all’installazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti a favore del controllo della qualità dell’aria per la tutela della salute delle persone, per la salvaguardia del manufatto edilizio e per l’ottimizzazione dei consumi energetici.

