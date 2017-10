Welcome AVIXA

Un annuncio che ha generato grande attenzione nella comunità AV-pro internazionale: il 13 settembre InfoComm International è diventata AVIXA: AudioVisual and Integrated eXperience Association.

La partnership tra SIEC e InfoComm International, da ora AVIXA, si rafforza e si consolida, grazie al rinnovato Focus sulle due parole chiave presenti nel nuovo nome e da sempre al centro dell’azione e dell’interesse della nostra associazione: Integrated Experience.

Ma andiamo ora a scoprire e approfondire le ragioni e gli effetti di questo cambiamento, riprendendo le parole dell’annuncio completo ricevuto da parte dell’Italian Advisory Group di AVIXA.

Quella di oggi è una realtà di mercato molto diversa da quella che era nel 2005, quando l’associazione diventò InfoComm, e l’associazione internazionale di riferimento per il settore – così come la sua comunità professionale – ha bisogno di rappresentare il legame tra la nozione tecnica, concreta e tradizionale di quello che facciamo (progettare ed installare AudioVisual), e un nuovo concetto meno tangibile, legato a quello che creiamo e facciamo vivere: la Integrated eXperience.

La scopo di AVIXA è di offrire un percorso più chiaro per realizzare la nostra missione, ovvero valorizzare il nostro contributo nella componente di esperienza. La nostra vecchia identità, InfoComm, era diventata sempre più fonte di confusione: InfoComm è un società di IT o un’associazione? Stiamo parlando della fiera o dell’organizzazione? E inoltre, che cos’è un’organizzazione “no-profit” e come questa sua peculiarità impatta su quello che fa per la nostra categoria professionale?

AVIXA è una rappresentazione più chiara, dinamica e moderna di chi siamo, dell’industria che rappresentiamo e delle infinite opportunità che le persone e le aziende del settore possono offrire. E’ molto più di un cambiamento nel nome: indica che vogliamo costruire una comunità più grande, un ecosistema allargato al mondo dei professionisti della creatività, degli architetti e degli utenti finali che si affidano alle AV Experiences per creare esperienze e raggiungere i loro obiettivi. Con il nome cambiano anche il modello di Membership e le strategie di sviluppo associativo, che puntano all’inclusione di tutte le componenti dell’ecosistema, mantenendo in ogni caso la forte identità di fondo legata alle quattro parole chiave contenute nel nuovo nome: AudioVisual, perché questa è e rimane la nostra base di conoscenza e autorevolezza; Integrated Experience, perché questo è quello che creiamo nei nostri progetti.

L’Advisory Group italiano sarà sempre più impegnato nella promozione e diffusione dell’Associazione e dei suoi valori nel nostro paese: nei prossimi mesi organizzeremo iniziative significative in tal senso.

Per maggiori informazioni:

www.sieconline.it

segreteria@sieconline.it