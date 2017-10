Rialto introduce i nuovi misuratori di energia wireless

L’ecosistema Rialto si amplia: nuovi misuratori di energia wireless per il monitoraggio energetico.

Misurare l’energia elettrica consumata per acquisire consapevolezza ed imparare a ridurre i consumi.

Con questo obiettivo in mente, Astrel Group amplia l’ecosistema Rialto dedicato alla smart home: nuovi dispositivi per offrire ai propri clienti degli strumenti di analisi per il monitoraggio ed il risparmio dell’energia. Sempre e comodamente da App.

Nasce così Smart Meter, il nuovo misuratore di energia wireless, disponibile sia come dispositivo aggiuntivo per sistemi Rialto esistenti, sia in versione Kit base (Kit Energy Monitor) per nuove installazioni.

Pensato sia per utilizzo domestico che per le applicazioni professionali e business, il dispositivo si adatta in modo flessibile a tutte le esigenze. I campi applicativi sono molteplici, anche grazie alla possibilità di installare più misuratori di energia all’interno di uno stesso sistema Rialto.

Si va dal quadro elettrico di casa alle linee di produzione di un’azienda, dalle diverse linee luci di uno spazio commerciale al singolo carico elettrico, come ad esempio una pompa di calore o per piscina.

Una volta installato – in pochi semplici passi – il misuratore di energia restituisce tramite app informazioni in tempo reale e grafici giornalieri sui consumi di potenza ed energia. Non solo: un contatore (azzerabile) fornisce all’utente anche una stima dei costi nel periodo.

Prezioso alleato per progetti di efficientamento energetico, Smart Meter consente quindi di acquisire consapevolezza dei propri consumi e permette di individuare dove è necessario intraprendere azioni “correttive” per ridurre l’impatto ambientale.

Per coloro che desiderano non soltanto monitorare l’energia, ma anche azionare e programmare carichi elettrici via App, la gamma Rialto offre inoltre una gamma completa di attuatori wireless (Smart Plug e Smart Switch), anch’essi dotati di misuratore di energia integrato.

Non solo, grazie al Termostato wireless Rialto è possibile comandare termoarredi elettrici collegando “a cascata” Relay, Switch e Plug Rialto, per controllarne l’azionamento in base alla temperatura ambiente. Una funzione particolarmente utile nel caso di utilizzo di apparecchiature elettriche come pannelli radianti, pompe di calore, stufe a pellet, etc.

Un ecosistema in continua evoluzione che punta ad uno solo obiettivo: semplificare la vita delle persone grazie alla tecnologia, migliorando il comfort ed ottimizzando i consumi energetici.

Per maggiori informazioni:

www.rialtocomfort.com

www.astrelgroup.com