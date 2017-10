Novità Lithoss: dimmer e pulsanti da incasso

Dimmer? Wow

Il comando dimmer è diventato da normale accessorio impiantistico a oggetto di design da integrare nell’arredo. Il look vintage contemporaneo della collezione DIMMER di Lithoss, è ispirato alle manopole di una cabina di pilotaggio. Il design del comando, con forma tradizionale a cono o con zigrinatura a diamante, diventa una forma d’arte. Niente può sostituirsi alla sensazione di impiego della manopola, per la creazione di un’atmosfera accogliente.

Squares: Design vincente, non si cambia

SQUARES nasce ristudiando il look della gamma SELECT. Come un pulsante ad incasso, SQUARES brilla per la sua linea essenziale e pulita. Questo nuovo prodotto elegante può integrarsi in qualsiasi ambiente, creando spazi in perfetto equilibrio. La nuova collezione Squares, in abbinamento con altri dispositivi, offre combinazioni uniche e personalizzate. La soluzione Squares Flush permette inoltre il massimo incasso del prodotto a parete, rendendo la placca completamente a filo.

Void – Composizioni

Scegliete tra diverse combinazioni. La personalizzazione è sempre stato il punto di forza di Lithoss. La nuova collezione VOID amplifica il concetto, dando vita a prodotti unici nel suo genere.

Personalizzazione = Lithoss

Le serigrafie e la gamma led di Lithoss, permettono la massima semplificazione nell’uso dei comandi. Sulle coperture dei tasti o direttamente sulla placca frontale, è possibile applicare testi o simboli stampati / incisi. Sono disponibili 80 diversi simboli a catalogo, e infinite possibilità lasciate all’estro del designer.

