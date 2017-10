L’IoT sbarca a Illuminotronica

IlluminoTronica, la fiera dedicata al “visibile” e alle sue applicazioni nell’illuminazione, nella domotica e nella sicurezza – dal 12 al 14 ottobre a PadovaFiere – ospiterà al suo interno anche un’area dedicata alle ultime soluzioni IoT – Internet of Things.

Tra le tecnologie esposte vi saranno interconnessioni wireless, moduli, pacchetti software, sensori e soluzioni di alimentazione, il tutto accompagnato da progetti di riferimento e demo con uno sguardo alle evoluzioni future, sempre più orientate al benessere e alla salute delle persone.

L’appuntamento imperdibile durante la fiera sarà venerdì 13 Ottobre alle ore 14.00 (spazio AGORA – pad. 5) con l’esperto di soluzioni IoT Fabio Gatti, ingegnere specializzato in telecomunicazioni. Durante la tavola rotonda “IoT: facciamo chiarezza. Architetture, standard e sicurezza: tre punti fondamentali in uno scenario di prima adozione dell’Internet of Things” gli esperti spiegheranno le opportunità e i rischi legati a queste applicazioni per tutti i livelli: aziende, professionisti e installatori.

IlluminoTronica si propone di coinvolgere e valorizzare l’elettronica in Italia introducendo l’IoT tra le tematiche dell’evento, con l’intento di spiegare ai tecnici dei vari settori, dalla domotica alla sicurezza, quali sono le opportunità che questa tecnologia porta. Ma non solo, sarà possibile vivere la cosiddetta Open Innovation, cioè come passare dal singolo componente alla soluzione IoT e come integrare quelle già esistenti per applicazioni nell’Industria 4.0 e Smart City, differenziandosi sul mercato.

Fabio Gatti sarà inoltre a disposizione dei visitatori presso l’area IoT per rispondere a domande, dubbi e curiosità su questa tecnologia innovativa.

“Lo spunto per parlare di IoT a Illuminotronica nasce dal fatto che questo termine è utilizzato praticamente ovunque, spesso come etichetta per fini di marketing finalizzata per sponsorizzare qualsiasi prodotto tecnologico in grado di comunicare.” Spiega Fabio Gatti. “Tanto che ormai, più che di “Internet delle Cose” si dovrebbe parlare di “Internet per tutte le cose”. In realtà non tutto è IoT: ci sono delle forme di comunicazione machine-to-machine già affermate sul mercato che però si limitano a una comunicazione locale.”

Cosa troverete nell’area IoT

Questo spazio ospiterà diverse start-up tecnologiche:

3Bee, un alveare tecnologico dedicato agli apicoltori hi-tech

Ulysset, soluzioni per trasformare ogni città in una smart city

IOTeam, soluzioni IoT per un mondo migliore

Udoo, un sistema di controllo IoT per sensori e illuminazione

Elabos, prodotti innovativi “Open Source” come Raspberry Pi e Arduino

MW.FEP, sviluppo di soluzioni IoT attraverso design o re-design

Embit, soluzioni IoT wireless ed embedded

Nell’area vi saranno anche altre aziende espositrici protagoniste del mercato, come Avnet Silica, Avnet Abacus, IoT Waves, Arrow Electronics, Radio Controlli, Eurotek, Alba Elettronica, partner ideali per supportare giovani realtà e progettisti con i propri prodotti, l’esperienza e il know-how.

Nell’area IoT sarà inoltre possibile partecipare all’estrazione di un Drone Parallax ELEV-8 V3-Quadricopter, un vero Drone Professionale con caratteristiche di tutto rispetto, dotato un microcontrollore a 32 bit Propeller, accelerometro 3D/giroscopio/magnetrometro, altimetro e porte multiple di espansione. Sponsor dell’iniziativa: Mouser Electronics.

Per vincere il drone sarà sufficiente compilare il modulo di partecipazione presso lo stand Mouser (Pad. 5, Stand A 02-12).