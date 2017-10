KNX DAY – 10 Novembre 2017

Qual è il rapporto dell’utente finale con la domotica? Come relazionarsi con le diverse tipologie di clienti? Come interpretare i bisogni reali dei committenti? Quali i meccanismi per proporre efficacemente i sistemi di domotica e building automation? Queste sono solo alcune delle riflessioni che opereremo nel corso della settima edizione del KNX Day. Esiste un modo per capire le esigenze di chi ho di fronte e un modo corretto di argomentare per fare in modo che il mio approccio si trasformi, fin da subito, in un servizio? Luigi Carrera, formatore CEGOS, ci accompagnerà in un piccolo viaggio nel mondo della promozione della domotica, sottolineando il binomio indissolubile tra prodotto-servizio e linguaggio.

Seguirà una Tavola Rotonda, moderata da Giorgio Tartaro e che vedrà la partecipazione di operatori in rappresentanza dei protagonisti attivi nella filiera. Scopo del dibattito sarà evidenziare le attese di chi la domotica la dovrà utilizzare e proporre, e mettere in luce il punto di vista dei professionisti.