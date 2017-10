IlluminoTronica: si conferma un UNICUM nel settore dell’integrazione con il più alto tasso di innovazione

L’unica fiera che rappresenta dall’elettronica per l’illuminazione, a tutta la filiera nei settori della domotica, sicurezza e soprattutto integrazione

Si è appena conclusa IlluminoTronica, la fiera professionale dedicata al “Visibile e le sue applicazioni”, ottenendo la conferma da parte di tutti gli operatori di una crescita in termini di offerta e di contenuto, che ha portato la trasformazione da evento verticale in fiera di filiera in grado di rappresentare l’offerta completa nei settori della domotica, della sicurezza, dell’integrazione e dell’illuminazione.

Promossa da Assodel (Federazione Distretti Elettronica – Italia), la mostra-convegno si rivolge a tutti i professionisti della filiera dell’illuminazione e della home & building automation: progettisti, installatori, impiantisti, geometri, periti, lighting designer, architetti, produttori, buyer di aziende e pubbliche amministrazioni che, con una partecipazione costante, hanno superato i 6.700 operatori, concentrati quest’anno su due giorni e e mezzo e non tre, nel più grande padiglione 5 di PadovaFiere.

La nuova formula della fiera sul “visibile e le sue applicazioni” ha permesso un mix efficace tra spazi espositivi, aree speciali e contenuti, suddivisi tra 4 talkshow al giorno e 42 speech in arene aperte, in una vera esperienza interattiva per tutti i professionisti del “vivere Smart”.

I partecipanti hanno apprezzato, oltre al programma di aggiornamento tecnologico, anche l’alto tasso di innovazione dei prodotti e delle soluzioni proposte e il servizio gratuito (novità assoluta dell’edizione 2017) di assistenza e consulenza, creato in collaborazione con le principali associazioni di categoria e di settore (come AILD, AIRE, Confartigianato, KNX Italia, SIEC, NT24). Esperti in materia di illuminazione, privacy e videosorveglianza, integrazione e impiantistica, multimedia ed energia hanno guidato gli utenti nella scelta delle soluzioni e dei prodotti più adatti per ogni tipo di applicazione, rispondendo a tutti i quesiti legati a normative, standard e tecniche di installazione e realizzazione.

I numeri della manifestazione In un contesto fieristico sempre più livellato verso il basso e caratterizzato dalla standardizzazione della proposta, IlluminoTronica ha vinto la scommessa dell’altissima qualità dei visitatori, puntando sull’aggiornamento professionale, sui contenuti e sulle aree dedicate all’innovazione e sviluppo (area StartUp e Area IoT – Internet of Things). Le 220 aziende espositrici, le Associazioni e i partner di rilievo come BACKtoWORK24 de Il Sole 24 Ore, la crescita nella qualità dei visitatori hanno quindi portato IlluminoTronica a diventare la fiera centrata esattamente sulle esigenze e le tendenze relative all’integrazione tra illuminazione, domotica, sicurezza. Il riferimento per la filiera delle home and urban technologies, ovvero delle tecnologie integrate per il benessere e la sicurezza della persona.

