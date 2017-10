BTicino lancia la nuova campagna per il termostato connesso Smarther

La comunicazione, è veicolata attraverso un piano articolato di video con distribuzione sul web unito a due soggetti stampa e a una declinazione dei contenuti sui canali Facebook e Instagram di BTicino.

Fino a ottobre sarà on air la campagna per il lancio di Smarther, il termostato connesso di BTicino. Smarther, che fa parte del programma Eliot dedicato agli oggetti connessi, ha un design raffinato e una tecnologia innovativa che può gestire dentro e fuori casa il comfort e il risparmio energetico attivando riscaldamento, raffrescamento o creando in modo semplice programmi personalizzati per avere un livello di gestione del clima domestico più smart ovunque ci si trovi.

“Il tuo clima ideale, anche a casa tua” è la headline della campagna. L’idea creativa si basa sul concetto di controllo con un clima sia caldo sia freddo, e sull’importanza di creare e mantenere il clima perfetto in casa anche da remoto, possibilità consentita da un prodotto evoluto come Smarther.

Testimonial della campagna sono due sportivi: Marco Olmo (ultramaratoneta più volte partecipante alla Marathone des Sables nel deserto marocchino) per il soggetto caldo e Michele Pontrandolfo (esploratore artico con all’attivo esplorazioni in Groenlandia e al Polo Sud) per il soggetto freddo.

La pianificazione prevede uscite sulla Gazzetta dello Sport e una videostrategy di adv online sulle principali piattaforme: Facebook con post collegati alla campagna e video realizzati con i testimonial; Googlecon una campagna sulle parole chiave di riferimento; gli stessi video saranno pubblicati su YouTube e supportati dall’adv sulla piattaforma.

