BTicino Academy: corsi online Ottobre 2017

MYHOME_Up: l'evoluzione della domotica In questo webinar presenteremo l'evoluzione del sistema domotico MyHOME: MyHOME_Up. Per l'iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra "MyBTicino". Qualche giorno prima dell'evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso. Il corso viene erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicinoAcademy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.7 a 10.11) e i tablet o smartphone Android (da 4.2 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi).

Software di programmazione nuovo antifurto

In questo corso online si utilizzerà il software di programmazione per il nuovo sistema antifurto BTicino.

FTTH – Fibra ottica negli edifici residenziali

In questo corso online analizzeremo il nuovo obbligo legislativo di installazione di una dorsale in fibra ottica negli edifici residenziali, entrata in vigore dal luglio 2015, e presenteremo la soluzione BTicino.

