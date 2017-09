Smart Building Levante. Bari, 21 settembre

Vicenza e Bari, 24 agosto 2017 – A Bari, il 21 settembre, all’hotel Nicolaus, si tiene la seconda edizione di Smart Building Levante, evento organizzato da CNA Area Metropolitana Bari in collaborazione con Pentastudio e Consorzio LegnoLegno.

L’evento, con il programma dei seminari e con la presenza delle aziende, propone ai professionisti dell’edilizia, dell’impiantistica tlc, elettrica e termoidraulica e della serramentistica l’occasione per comprendere I principi della progettazione e realizzazione di impianti civili per l’efficientamento e il risparmio energetico, di sistemi domotici e delle applicazioni digitali che soddisfano i bisogni degli acquirenti di immobili in termini di comfort abitativo.

Ma, soprattutto, Smart Building Levante pone fortemente l’accento sui dispositivi di legge in vigore ormai da tempo, primo fra tutti l’art. 135 bis del T.U dell’Edilizia, che appaiono essere ancora disattesi. La cornice normativa è infatti l’indispensabile requisito per lo sviluppo del mercato della building automation associato alla valorizzazione delle professionalità e delle competenze degli operatori della filiera. È perciò necessario che la P.A. conosca e faccia applicare correttamente gli obblighi di legge.

L’annunciata presenza di Antonio Decaro*, sindaco di Bari e presidente ANCI, evidenzia infatti il fine di Smart Building Levante come momento di informazione e di responsabilizzazione verso questo decisivo driver per la digital transformation del nostro Paese, che dallo smart building si estende alle smart city.

È quindi simbolico che Smart Building Levante si svolga nella città di Bari la cui amministrazione, anche con il contributo delle categorie professionali, si è dimostrata particolarmente sensibile all’argomento della digitalizzazione in una dimensione non solo cittadina, ma nella più estesa area metropolitana in favore dei cittadini come delle attività economiche. In questo senso, all’avanguardia.

Il programma degli incontri di Smart Building Levante comprende inoltre il seminario sulle tecnologie per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio in cui sono presentate le norme in materia di efficientamento energetico, i sistemi passivi e attivi per il risparmio energetico e gli standard formativi per installatori e manutentori impianti FER. Il seminario ANAPI rivolto agli amministratori di condominio che offre la panoramica della nuova impiantistica (tlc e termoidraulica) per gli edifici esistenti. Si segnala infine il seminario tecnico di Cisco e di Open Sky in cui si illustrano le nuove soluzioni POE (Power Over Ethernet) per migliorare le performance delle grandi strutture direzionali e per servizi e le soluzioni integrate fibrasatellite per una connettività professionale e garantita.

Con i seminari Smart Building Levante offre anche un’area dimostrativa con i prodotti e le soluzioni tecnologiche offerte dai partner dell’iniziativa: per il settore tlc/elettrico Allnet, Cisco, Elettro-Lab, Fte Maximal, GFO Europe, Open Sky, Palmiotta, Televes, Telmes e per il settore termoidraulico Ivar, Gel, Rehau, Geberit, Rothenberger.

Main sponsor di Smart Building Levante sono Fiera Milano, SICUREZZA, Cisco e Open Sky.

La partecipazione agli incontri dà il diritto ad acquisire crediti del programma Smart Installer. Sono stati inoltre richiesti crediti formativi agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri, periti.

Le informazioni sul programma e sul rilascio dei crediti, il modulo di registrazione a Smart Building Levante sono pubblicati all’indirizzo internet www.smartbuildingitalia.it/levante/

Per maggiori informazioni:



www.smartbuildingitalia.it/levante/