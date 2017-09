Placche Young Touch: colore e stile in un tocco

AVE abbina la tecnologia touch a placche dal design ultrapiatto; disponibili in 15 varianti cromatiche e con esclusivi effetti 3D.

Basta un tocco per capire che tutto è cambiato. L’innovativa gamma di placche Young Touch di AVE rende la tecnologia “a sfioro” una realtà quotidiana, accessibile grazie ai costi contenuti e personalizzabile attraverso le molteplici colorazioni disponibili. Una proposta completamente diversa rispetto a quelle attualmente offerte dal mercato.

Risultato di anni di esperienza e di ricerca nel settore, le placche Young Touch abbinano la tecnologia touch ad un design senza precedenti, ultrapiatto, giovane e minimalista. La soluzione ideale per chi desideri impreziosire la futura abitazione, un ufficio, un hotel, o semplicemente modernizzare i propri spazi senza dover intervenire sulla struttura. Interior designers e installatori, assieme alla

committenza, possono infatti scegliere su un catalogo che vanta ben 15 colori diversi.

Realizzate in tecnopolimero di altissima qualità, cinque di queste varianti sfruttano un rivoluzionario trattamento denominato “3D COLOR”, una novità assoluta nel settore che permette di ottenere dei colori con degli esclusivi effetti tridimensionali. Mantenendo invariato il design ultrapiatto, le placche assumono così maggior visibilità e donano agli ambienti una nota estetica unica e personalizzata. I colori disponibili sono: Bianco 3D, Beige spazzolato 3D, Carbon chiaro 3D, Carbon scuro 3D e Onice 3D.

La percezione di tridimensionalità è una caratteristica che contraddistingue anche le restanti 10 varianti cromatiche; risultato ottenuto, in questo caso, attraverso moderne tecniche di bi-stampaggio dove il corpo colorato della placca si fonde con una superficie esterna trasparente che definisce un nuovo senso di profondità. Il catalogo Young Touch può così estendersi alle colorazioni Avana, Avorio, Bianco, Cenere, Grigio metallizzato, Oro, Gesso, Nero assoluto, Sabbia e Salvia.

Integrabile con i sistemi di domotica DOMINA di AVE, la gamma Young è disponibile sia con tecnologia touch, sia nella versione tradizionale che prevede l’inserimento dei frutti all’interno delle cornici di finitura. Entrambe le varianti si presentano con una serie di placche completa, composta di elementi da 3, 4 e 7 moduli per le Serie Civili del Sistema 44. È quindi possibile realizzare impianti misti dove le placche Young Touch vengono inserite nei punti di maggiore visibilità mentre prese, lampade di emergenza e gli altri dispositivi possono essere completati con placche di finitura tradizionali dando vita ad una soluzione versatile, in piena continuità con il resto dell’impianto elettrico, a beneficio di un netto risparmio economico per l’utente finale.

Grazie ai nuovi materiali ed alle nuove finiture, Young Touch si inserisce piacevolmente in qualsiasi contesto, dalla villa all’ufficio, dall’appartamento al loft. 15 proposte diverse, economicamente accessibili ed esteticamente perfette, per dare un tocco di colore e di stile ad ogni ambiente.

Per maggiori informazioni:

www.ave.it