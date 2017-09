La sicurezza in alta definizione con le soluzioni AHD 4M di Urmet

Il Gruppo Urmet – realtà italiana con presenza internazionale che progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi nei settori della comunicazione e sicurezza integrata dell’edificio – presenta la nuova gamma di telecamere e HVR AHD 4M.

Le telecamere AHD 4M rappresentano una soluzione versatile e flessibile per diversi sistemi d’impianto, adatte sia a contesti residenziali che a esercizi commerciali o progetti più complessi. Un prodotto con funzionalità avanzate e facile da installare e utilizzare: ogni telecamera, ad esempio, è configurabile direttamente dall’HVR attraverso cavo coassiale: ciò permette, quindi, di controllare il menù OSD e verificare in tempo reale gli effetti delle regolazioni e delle modifiche dei parametri.

L’utilizzo di sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3’’ e lenti da 3Megapixel consentono di raggiungere elevati livelli di qualità video, per una sorprendente nitidezza e la possibilità di catturare anche i minimi dettagli. Tra le altre caratteristiche che contribuiscono a collocare le telecamere nel segmento High Profile della gamma Urmet, la riduzione digitale del rumore (2DNR), l’opzione DWDR (Digital Wide Dynamic Range), che garantisce immagini sempre in condizioni ottimali anche in casi di controluce o aree in ombra, e l’IR SMART, che permette alla telecamera di regolare continuamente l’effetto della luce emessa dai led sull’immagine, restituendo velocemente una visione nitida e corretta del soggetto.

Completano la soluzione AHD 4M i nuovi HVR, che si differenziano da altri dispositivi di videoregistrazione per la compatibilità con tutte le telecamere in tecnologia CVBS, AHD 720P, AHD 1080P, AHD 4M, IP e IP Cloud. Caratteristica che consente di effettuare retrofit su impianti di vecchia generazione, con il vantaggio di poter ampliare o aggiornare qualsiasi sistema di videosorveglianza, a costi accessibili. Le videoregistrazioni avvengono in real time (con risoluzione 1080P) e in alta definizione (4M).

Gli HVR AHD 4M sono, inoltre, gestibili tramite la piattaforma UVS e app iUVS, comuni a tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet IP e AHD, a garanzia di un utilizzo semplice e intuitivo. Software e app sono disponibili rispettivamente per sistemi Windows e Mac e Android e IOS (smartphone e tablet). È disponibile anche l’interfaccia per browser Internet Explorer e Safari.

I clienti Urmet, infine, possono contare su un supporto tecnico qualificato e costante, grazie al capillare servizio di pre e post vendita, che si avvale di centri assistenza su tutto il territorio e di un Customer Service disponibile telefonicamente o via email per informazioni e preventivi.

Pietro Dentis, Product Manager di Urmet sottolinea che “Ciò che rende Urmet un’azienda diversa dalle altre, oltre ai suoi prodotti innovativi e performanti, sono i servizi accessori rivolti ai professionisti. È importante per noi curare le fasi di pre e post vendita, grazie alle quali gli installatori diventano veri e propri esperti delle soluzioni Urmet, e possono, quindi, guidare i loro clienti verso la scelta del sistema che meglio si adatta alle loro esigenze di impianto.”

Gruppo Urmet

Gruppo italiano con presenza internazionale che progetta, sviluppa e commercializza sistemi domotici per la comunicazione e la sicurezza integrata dell’edificio.

Urmet Spa in Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici, l’automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio e videosorveglianza, e per le serie civili.

Dall’abitazione privata fino alle grandi infrastrutture dei settori terziario e industriale il gruppo si propone come partner per tutte le esigenze progettuali e installative garantendo la qualità dei prodotti e un servizio al cliente capillare e costante.

Per ulteriori informazioni:

www.urmet.com